我是廣告 請繼續往下閱讀

一尊關公像 陪侯友宜走過刑事局、副市長、市長之路

李四川：接下侯市長這一棒 扛起404萬市民責任

▲侯友宜送給李四川的關聖帝君像是侯友宜從擔任刑事局副局長就放在辦公室中的。（圖／侯友宜辦公室提供）

今（6）日適逢關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早前往新莊武聖廟參拜，並在臉書分享一段鮮少曝光的故事。他透露，自己辦公室供奉的關聖帝君聖像，正是由新北市長侯友宜親手傳承，這尊神像不僅陪伴侯友宜從刑事局副局長一路走到新北市長，更歷經兩次市長選戰，如今交到自己手中，也象徵肩負起對404萬新北市民的責任，「我會全力以赴，接下侯市長這一棒。」李四川表示，今天是關聖帝君聖誕，他特地前往新莊武聖廟參拜，關聖帝君「重忠義、守然諾」的精神，不僅受到世人敬仰，也是自己做人、做事始終提醒自己的準則。李四川透露，自己辦公室供奉的關聖帝君聖像，其實是侯友宜傳承給他的。該尊關聖帝君聖像是侯友宜擔任刑事局副局長時，就一直陪伴著他；後來，也陪著他走過兩次市長選舉。李四川說，看著身背關刀、慈目低眉的關聖帝君，雖然神像無語，但自己很清楚，要扛起的不只是侯友宜的託付，更是對404萬新北市民的責任。面對未來挑戰，自己將秉持關聖帝君忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯友宜市長這一棒；為了新北、為了市民，該承擔的絕不迴避，該做的事情也一定走在最前面。據悉，這尊關公像自侯友宜擔任刑事局副局長時便一直擺放在辦公室，之後一路陪伴侯友宜歷經不同職務；2022年競選連任新北市長期間，也擺放在競選辦公室候選人室內，待順利勝選後，再搬回市府市長辦公室，放置於座位旁。