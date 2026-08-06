今（6）日適逢關聖帝君聖誕，國民黨新北市長參選人李四川一早前往新莊武聖廟參拜，並在臉書分享一段鮮少曝光的故事。他透露，自己辦公室供奉的關聖帝君聖像，正是由新北市長侯友宜親手傳承，這尊神像不僅陪伴侯友宜從刑事局副局長一路走到新北市長，更歷經兩次市長選戰，如今交到自己手中，也象徵肩負起對404萬新北市民的責任，「我會全力以赴，接下侯市長這一棒。」
一尊關公像 陪侯友宜走過刑事局、副市長、市長之路
李四川表示，今天是關聖帝君聖誕，他特地前往新莊武聖廟參拜，關聖帝君「重忠義、守然諾」的精神，不僅受到世人敬仰，也是自己做人、做事始終提醒自己的準則。
李四川透露，自己辦公室供奉的關聖帝君聖像，其實是侯友宜傳承給他的。該尊關聖帝君聖像是侯友宜擔任刑事局副局長時，就一直陪伴著他；後來，也陪著他走過兩次市長選舉。
李四川：接下侯市長這一棒 扛起404萬市民責任
李四川說，看著身背關刀、慈目低眉的關聖帝君，雖然神像無語，但自己很清楚，要扛起的不只是侯友宜的託付，更是對404萬新北市民的責任。面對未來挑戰，自己將秉持關聖帝君忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯友宜市長這一棒；為了新北、為了市民，該承擔的絕不迴避，該做的事情也一定走在最前面。
據悉，這尊關公像自侯友宜擔任刑事局副局長時便一直擺放在辦公室，之後一路陪伴侯友宜歷經不同職務；2022年競選連任新北市長期間，也擺放在競選辦公室候選人室內，待順利勝選後，再搬回市府市長辦公室，放置於座位旁。
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李四川表示，今天是關聖帝君聖誕，他特地前往新莊武聖廟參拜，關聖帝君「重忠義、守然諾」的精神，不僅受到世人敬仰，也是自己做人、做事始終提醒自己的準則。
李四川透露，自己辦公室供奉的關聖帝君聖像，其實是侯友宜傳承給他的。該尊關聖帝君聖像是侯友宜擔任刑事局副局長時，就一直陪伴著他；後來，也陪著他走過兩次市長選舉。
李四川：接下侯市長這一棒 扛起404萬市民責任
李四川說，看著身背關刀、慈目低眉的關聖帝君，雖然神像無語，但自己很清楚，要扛起的不只是侯友宜的託付，更是對404萬新北市民的責任。面對未來挑戰，自己將秉持關聖帝君忠義、堅毅、守信的精神，全力以赴，接下侯友宜市長這一棒；為了新北、為了市民，該承擔的絕不迴避，該做的事情也一定走在最前面。
據悉，這尊關公像自侯友宜擔任刑事局副局長時便一直擺放在辦公室，之後一路陪伴侯友宜歷經不同職務；2022年競選連任新北市長期間，也擺放在競選辦公室候選人室內，待順利勝選後，再搬回市府市長辦公室，放置於座位旁。