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美國公布7月「小非農」ADP就業數據遠低於預期，美元指數面臨下行壓力，新台幣兌美元今（6）日一開盤就升破32.3元，早盤一度來到32.23元，升值8.5分。美國人力資源與薪資管理服務公司Automatic Data Processing公布俗稱「小非農」的ADP就業報告，7月民間企業增聘人數創6個月來新低，跟6月相較更呈現腰斬，顯示美國勞動市場持續疲弱，美元指數在100以下盤整，市場關注明日將公布的非農就業報告，也影響市場對美國聯準會（Fed）9月是否升息看法，進一步影響接下來美元走勢。在美元指數續跌之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度從157.75升至157.54，韓元兌美元也從1424.17拉回至1415.2，離岸人民幣兌美元則在6.7484至6.7504盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也持續回升，一開盤就升破32.3元，以32.29元、升值2.5分開出，隨後進一步升至32.23元，升值8.5分，目前在32.24元盤整。