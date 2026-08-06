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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前赴饒河夜市掃街拜票，在知名店家「東發號麵線」牆上簽名，店家還掀開台北市長蔣萬安簽名，相關影片曝光後，卻慘被網友出征，赴Google地圖評論「洗一星負評」，店家不堪其擾，將沈、蔣的簽名塗掉。對此，沈伯洋直呼，「我舉雙手贊成」，強調東發號承受不該承受的壓力，而一家店的牆，不需是任何人的戰場。沈伯洋4日率領議員參選人前往饒河夜市掃街拜票，造訪「東發號」時，老闆娘熱情接待並邀請在牆上簽名，期間老闆娘掀開一旁遮擋的菜單，隱藏蔣萬安過去的簽名，此舉引起網友討論，店家Google也被部分網友洗版、留負評，面對紛擾，店家昨（5）日下午將沈伯洋、蔣萬安的簽名一併用白漆蓋掉。對此，沈伯洋在社群媒體發文說，「東發號」是他從小吃到大的味道，名字塗掉，換老闆一家安心做生意，「我舉雙手贊成」；他認為，東發號承受不該承受的壓力，而一家店的牆，不需是任何人的戰場。沈伯洋直呼，油飯肉羹和麵線，真的都超級好吃，請大家繼續用筷子支持，永遠把客人放第一的老店，「雁過留聲，不必留名；牆上無名，碗中有味」。