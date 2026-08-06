記者也現場直擊，約9點50分修杰楷、孫燕姿陸續抵達追思會現場。

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▲資深化妝師陳聆薇（左）生前與許多知名藝人合作。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲陳聆薇告別式整片花海。（圖／記者林調遜攝影）

知名化妝師陳聆薇在上月28日傳出病逝消息，享年56歲，今（6）日舉辦告別式。她生前與許多知名藝人合作，離世消息讓眾星感到十分不捨，包括温嵐、張惠妹、潘越雲、許茹芸、劉若英、蔡健雅、孫燕姿、江蕙、A-Lin、郭采潔、戴佩妮、彭佳慧等天后都送上花籃致哀。陳聆薇生前曾與張惠妹、江蕙、A-Lin、田馥甄、林依晨、舒淇、蘇慧倫、賈靜雯等大咖藝人合作，被稱為「天后御用化妝師」。而她的死訊公開後，許多藝人紛紛發聲哀悼，賈靜雯更PO出黑底白字，淚崩寫下：「最後沒有好好道別…」事實上，陳聆薇個性低調，其實已獨自對抗病魔多年，雖然很多周邊親友都知道她生病的事情，但因為她很少對外透露病情，所以許多人都以為她身體已好轉，沒想到卻傳出噩耗。今陳聆薇告別式在臺灣基督長老教會舉辦，會場外擺滿許多花籃，包括張惠妹、孫燕姿、江蕙、A-Lin、許茹芸等藝人都在卡牌上寫下「安息主懷」向她道別。