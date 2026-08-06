美國科學家為了維持長達60年的土撥鼠研究計畫，想出另類募款方式—在以成人內容聞名的平台「OnlyFans」開設帳號，內容無關腥羶色，單純分享土撥鼠日常，意外吸引關注並募得數千美元。
根據《BBC》報導，這項計畫由美國科羅拉多州生物學家布魯姆斯坦（Dr Daniel Blumstein）主持，由於近年美國聯邦對大學研究資金削減，他開始擔心這項長期研究的未來，決定「鋌而走險」，在OnlyFans開設帳號，取名為 「OnlyMarms」，內容不是成人影片，而是土撥鼠在自然環境中的生活紀錄，包括牠們從洞穴探頭、奔跑、曬太陽等畫面。
60年土撥鼠研究面臨經費壓力
報導指出，這項「土撥鼠計畫」（The Marmot Project）已經運作超過60年，是全球研究個體辨識哺乳類動物，歷史最悠久的計畫之一，僅次於珍古德（Jane Goodall）在坦尚尼亞進行的黑猩猩研究，研究對象是黃腹土撥鼠（yellow-bellied marmot），雖非瀕危物種，但研究人員希望透過長期觀察，了解影響動物族群變化的關鍵因素。
布魯姆斯坦強調，長期研究對於取得關鍵科學資料至關重要，但聯邦政府的資助越來越難拿，雖然只靠在OnlyFans募款，可能也不夠彌補經費缺口，但要是能提高大眾對這項研究工作的認識，一樣有它的價值。
靈感來自電視劇！學生幫忙打造「OnlyMarms」
布魯姆斯坦透露，這個點子來自他近期看的一部喜劇影集，名為《瑪歌沒錢途》（Margot's Got Money Troubles），劇中角色就是透過開設OnlyFans帳號維持生計，讓他突發奇想，覺得土撥鼠也會有金錢方面的麻煩（Marmots' got money troubles），也許可以做點不一樣的嘗試。
在和實驗室學生討論後，決定以「OnlyMarms」這個名稱建立帳號，開設之初，還曾遇過平台發現大頭貼是一隻土撥鼠而拒絕，經過簡單聯繫確認後才順利啟用。
土撥鼠影片成為研究推廣工具，民眾投票選出「最胖明星」
在OnlyMarms上，民眾可以看到洛磯山脈的土撥鼠如何生活。研究團隊沒有替牠們取擬人化的名字，而是使用染色標記，以及諸如「dans_hat」、「open_kite」、「Citroën」等代號辨識。
除了OnlyMarms，研究團隊也推出「Fat Marmot Week」（胖土撥鼠週），讓民眾在8月底投票選出最受歡迎、圓滾滾的土撥鼠。
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60年土撥鼠研究面臨經費壓力
報導指出，這項「土撥鼠計畫」（The Marmot Project）已經運作超過60年，是全球研究個體辨識哺乳類動物，歷史最悠久的計畫之一，僅次於珍古德（Jane Goodall）在坦尚尼亞進行的黑猩猩研究，研究對象是黃腹土撥鼠（yellow-bellied marmot），雖非瀕危物種，但研究人員希望透過長期觀察，了解影響動物族群變化的關鍵因素。
布魯姆斯坦強調，長期研究對於取得關鍵科學資料至關重要，但聯邦政府的資助越來越難拿，雖然只靠在OnlyFans募款，可能也不夠彌補經費缺口，但要是能提高大眾對這項研究工作的認識，一樣有它的價值。
靈感來自電視劇！學生幫忙打造「OnlyMarms」
布魯姆斯坦透露，這個點子來自他近期看的一部喜劇影集，名為《瑪歌沒錢途》（Margot's Got Money Troubles），劇中角色就是透過開設OnlyFans帳號維持生計，讓他突發奇想，覺得土撥鼠也會有金錢方面的麻煩（Marmots' got money troubles），也許可以做點不一樣的嘗試。
在和實驗室學生討論後，決定以「OnlyMarms」這個名稱建立帳號，開設之初，還曾遇過平台發現大頭貼是一隻土撥鼠而拒絕，經過簡單聯繫確認後才順利啟用。
土撥鼠影片成為研究推廣工具，民眾投票選出「最胖明星」
在OnlyMarms上，民眾可以看到洛磯山脈的土撥鼠如何生活。研究團隊沒有替牠們取擬人化的名字，而是使用染色標記，以及諸如「dans_hat」、「open_kite」、「Citroën」等代號辨識。
除了OnlyMarms，研究團隊也推出「Fat Marmot Week」（胖土撥鼠週），讓民眾在8月底投票選出最受歡迎、圓滾滾的土撥鼠。