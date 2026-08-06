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金州勇士今年休賽季陷入補強困境，原本球團最積極追求的目標是「詹皇」詹姆斯（LeBron James），希望能讓他與柯瑞（Stephen Curry）世紀聯手，但最終詹姆斯選擇加盟費城76人，勇士也因此錯失提升爭冠實力的最大機會。根據勇士隨隊記者艾默曼（Danny Emerman）透露，柯瑞、格林（Draymond Green）以及總教練科爾（Steve Kerr）都清楚球隊目前的處境，3人已認知現階段很難被視為冠軍的競爭者，但仍希望「有尊嚴地一起走完最後階段」。根據勇士隨隊記者艾默曼（Danny Emerman）在節目上的爆料指出，勇士管理層原本將詹姆斯視為今年補強的第一優先，希望促成他與柯瑞生涯首度聯手的超級夢幻陣容。然而在76人攔胡簽下詹姆斯後，勇士也沒有B計畫，導致新賽季陣容出現明顯瑕疵。艾默曼透露：「柯瑞、格林（Draymond Green）以及總教練科爾（Steve Kerr）心裡都很清楚，勇士現在已經不再是總冠軍的有力爭奪者了。對他們來說，現在最重要的優先事項是『帶著尊嚴一起離開』，在現階段再去追求總冠軍，恐怕已經是不切實際的想法。」身為2015年首冠至今唯三留守的功臣，這三位核心成員對球隊的現狀早已心知肚明。儘管柯瑞對球隊的爭冠前景失去信心對球迷來說是個打擊，但對勇士高層而言，仍有一絲令人欣慰的好消息。艾默曼強調，柯瑞絕無提出交易申請的打算，他非常看重並極力保護自己在勇士「一人一城」的傳奇定位，不願為了追逐冠軍而跳槽其他球隊破壞自己的名聲。此外，消息指出柯瑞目前的另一大心態，是希望能以老將身分傳承經驗，幫助隊上的年輕小將如倫德博格（Yaxel Lendeborg）、穆迪（Moses Moody）以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成長，將他們培養成勇士未來的核心基石，並寄望於隊伍能在不被看好的情況下發揮超常水準。勇士管理層在今年休賽季採取了相對保守的策略，為了保護未來的資產與選秀權，他們放棄了交易如戴維斯（Anthony Davis）這類具有傷病風險的頂級巨星。球團雖然重新簽下了霍福德（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及梅爾頓（De'Anthony Melton）等老將，但整體實力顯然不足。外界預計勇士在開季前不會再有任何重大交易，新賽季的命運將很大程度取決於巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒日前因前十字韌帶（ACL）撕裂傷仍在養傷，球團寄望他在季中傷癒復出後能迅速找回全明星級身手，給予柯瑞足夠的支援以衝擊季後賽。然而對於高齡老將而言，重傷後能否重返巔峰仍是巨大未知數，若巴特勒無法打出預期表現，柯瑞「帶著尊嚴謝幕」的願望恐怕也將面臨嚴峻考驗。