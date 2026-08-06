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洛杉磯道奇遭芝加哥小熊橫掃後苦吞6連敗，近期問題已不只是打線無法把握機會，而是整套投手運作開始失衡。先發投手頻繁挨轟、無法穩定吃下局數，迫使牛棚提早進場，又進一步造成後援投手控球與長打問題惡化。此時兩屆賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell）即將結束復健，下週8月10日將重返大聯盟輪值，對道奇而言不只是多一名先發，而是修復投手群連鎖崩盤的重要轉折。道奇明星賽後的先發輪值防禦率雖仍在聯盟中段，但內容遠比表面數字危險，FIP已掉至後段班，每9局被轟率更高達2.00。沃布萊斯基（Justin Wrobleski）連續兩場各挨4轟，希恩（Emmet Sheehan）同樣多次無法撐過比賽中段，球隊即使能靠進攻追分，也經常在開局便陷入大幅落後。先發投手無法提供長局數後，壓力自然全部轉移到牛棚。道奇後援投手近期防禦率與FIP都接近聯盟倒數，平均每9局保送超過5次，飛球形成全壘打的比例也名列後段。這代表問題不是單一投手失常，而是牛棚在頻繁出賽、壘上有人與高張力局面的累積下，控球及壓制力同步下滑。史奈爾復健賽不理想 道奇仍決定直接啟用史奈爾最後一場3A復健賽原定投滿5局，最終只完成3.2局，被敲5支安打、2發全壘打，失掉3分並投出4次四壞球，內容稱不上理想。不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍確認，他下一場登板將回到大聯盟。羅伯斯表示：「現在只要確認他投完後身體狀況良好，他下週就會先發。」道奇願意在史奈爾尚未完全拉長局數前將他帶回，也反映輪值目前確實急需支援。史奈爾因左肘游離體手術缺席近3個月，本季至今只在大聯盟先發過一次；加上季初也曾受到肩膀疲勞影響，球團勢必控制初期用球數，不能期待他復出第一戰就投滿6至7局。史奈爾真正能帶來的價值，是提高先發輪值每場比賽的穩定性。若他能逐步恢復至5至6局，道奇便能減少長中繼與低順位牛棚投手的使用頻率，也不必每天依賴史考特、維西亞等主力後援收拾殘局。先發多吃一局，往往就能讓兩名牛棚投手多休息一天，長期影響遠比單場少失一、兩分更重要。隨著史庫柏（Tarik Skubal）加盟、史奈爾歸隊，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也已展開復健賽，道奇未來輪值有機會由史庫柏、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾領軍。葛拉斯諾預計8月內回歸，目前已完成首次復健登板。 只要主力先發陸續健康，道奇才能從源頭降低牛棚消耗，而不是繼續靠換人與角色調整治標不治本。史奈爾回歸當然不代表道奇問題立即消失。他最後一場復健賽仍有球威不足、控球與長打率高等問題，且重返大聯盟後需要時間重新適應比賽強度；史庫柏雖是頂級王牌，也無法每場替其他先發承擔失分。若沃布萊斯基、希恩等後段輪值仍持續崩盤，牛棚負荷只會稍微減輕，而不會真正獲得解放，因此，道奇6連敗的解方不是等待某一名救世主，而是讓完整輪值重新運轉。