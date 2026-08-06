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▲周杰倫公司杰威爾出面否認私生子疑雲，怒批狗仔造謠影射。（圖／翻攝自杰威爾音樂官方微博）

▲中國狗仔影射周杰倫就是婚前有私生子的華語天王。（圖／微博＠會拍攝的百曉生）

中國狗仔卓偉等人爆料一名華語天王有私生子，種種線索指向周杰倫與一名叫做劉若雪的女股東，關鍵字從昨（5）日開始就衝上微博熱搜，引爆討論。對此，周杰倫公司杰威爾今日一早9點就在官方微博發布聲明，否認此事，杰威爾更氣憤痛批狗仔的影射行為是在譁眾取寵、博流量。針對周杰倫被造謠有私生子一事，杰威爾今早嚴肅發聲澄清：「相關網路傳聞均屬不實訊息，純屬惡意造謠，其刻意影射、譁眾取寵以博取流量的行為，本公司予以嚴厲的譴責。」杰威爾也強調，網路並非法外之地，任何編造、散佈不實資訊的行為均應承擔相應的法律責任。公司已委託律師對相關不實資訊的發布者及傳播者進行證據保全，並保留依法追究其法律責任的全部權利。粉絲見狀也紛紛留言，｢以後能不能快點出來」、「下次上熱搜麻煩是周杰倫方報警，或杰威爾報警，謝謝」、「直接把這些狗仔都告一告吧，不要玩清者自清這一套了，他們也該受點懲罰」、「希望杰威爾好好幹活，維護大哥的權益」、「哪個狗仔再敢抹黑，等著被告吧」。回顧事件起因，8月4日中國狗仔卓偉在飯局中爆料，一位華語樂壇「名字3個字的天王」在婚前與一名劉姓女股東生下私生子，小孩如今已10多歲了，他聲稱消息源自於某律師處理西安一家公司股東糾紛時發現的線索。隨後另一名狗仔「追瓜少年阿飛」根據「天王巨星、西安投資、劉姓女股東」等線索，將目標鎖定在周杰倫以及和他曾有商業往來的劉若雪身上，昨日更貼出兩人多年前一起出席活動的合照，影射周杰倫就是有私生子的天王，風波這才開始燒起來。