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面對全球能源轉型趨勢與供應鏈對低碳經營的要求，成立近半世紀、專注紙管、紙管紙及工業用紙製品製造的錦美紙業，與代理日本三菱重工的上洋產業合作，率先在生產場域導入分散式能源，提升能源自主、供電韌性。錦美紙業總經理陳彥彣指出，導入燃氣發電解決方案，是以實際行動落實ESG減碳承諾。面對全球能源轉型與供電穩定挑戰，企業對能源管理的需求已從設備採購逐步提升至整體能源規劃。上洋產業結合三菱重工的能源技術，提供涵蓋需求評估、系統規劃、設備建置及後續服務的分散式能源解決方案，協助企業打造符合營運需求的能源管理模式，提升供電韌性與能源自主能力。三菱重工燃氣發電機組具備快速啟停、靈活調度及雙燃料應用等特性，可支援企業建構「尖峰自給、離峰調度」的能源策略，在兼顧供電穩定的同時，有效提升能源使用效率。此外，機組可依能源價格及碳排管理需求，彈性調整天然氣與氫氣混燒比例，並保留未來升級至純氫發電的能力，協助企業提前布局低碳能源，強化