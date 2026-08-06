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台股跌破4萬點後回神，短短近4個交易日就大漲4678.3點，漲幅11.72%。觀察人氣持續暢旺的台股ETF表現更亮眼，統計近4日的日均量3萬張以上、同期間漲幅表現的價量齊揚台股ETF，以8檔主動式與2檔台股正二佔據前10名，其中有6檔漲幅逾20%漲贏大盤兩倍，而主動群益科技創新（00992A）更是以上漲22.77%表現最亮眼。市場法人表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。群益投信台股主動式ETF團隊表示，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長線還是持續看好。在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用主動式台股ETF以外，也可選擇投資正2ETF。群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股基本面沒有變差，中長線還是持續看好。不過，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批佈局參與下半年投資契機。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。台股目前位階仍處於相對高檔，接下來股市波動可能震盪加劇，千點震盪行情將成為家常便飯，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股長多格局不變，仍是配置首選。陳朝政認為，台股近期劇烈震盪，但融資去槓桿籌碼出清完成，加上AI財報獲利兌現驗證，CSP至半導體大廠CAPEX全鏈上修，後市來看，在台灣經濟成長動能保持穩健下，對台股後市不看淡。