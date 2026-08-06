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多晶矽攸關晶片與太陽能 美國劍指中國供應鏈優勢

國安調查歷時一年 投資美國業者可望獲成本抵減

重塑半導體供應鏈 恐推升太陽能產品成本

美國總統川普（Donald Trump）政府傳出最快將於美東時間週四（6日）宣布新的貿易措施，針對太陽能板與半導體關鍵原料「多晶矽（polysilicon）」祭出15%關稅，並首度導入最低進口價格（price floor）制度，藉此防堵中國持續擴大在全球晶片與太陽能供應鏈的影響力。根據路透社引述4名知情人士報導，川普預計簽署行政命令，除對多晶矽衍生產品課徵15%關稅外，也將針對多晶矽、矽晶圓（wafer）、太陽能電池（cell）及太陽能模組（module）等產品設定最低進口價格，將採取「最低進口價格＋關稅」的混合制度，避免低價商品大量湧入美國市場。這也是川普政府歷經一年調查後，針對多晶矽產品推出的重要貿易政策。多晶矽是超高純度矽材料，也是半導體晶片與太陽能板製造不可或缺的核心原料。其中，電子級多晶矽廣泛應用於智慧型手機、醫療設備及軍事裝備晶片，太陽能級多晶矽則是晶矽太陽能板的重要材料，因此被視為攸關科技與能源產業競爭力的關鍵原料。消息人士指出，這項措施主要目的是保護美國本土多晶矽製造商，因應中國近年持續擴張半導體及太陽能供應鏈布局。目前中國太陽能產品產能約占全球八成，在相關產業仍具壓倒性優勢。川普政府認為，若任由低價產品持續進口，恐削弱美國相關產業的競爭力與供應鏈安全。事實上，川普政府先前已針對多晶矽展開為期一年的國家安全調查，由美國商務部主導評估其對美國供應鏈及國安的影響。此次宣布的新措施，也被視為該項調查的重要成果之一。值得注意的是，川普政府也規劃配套措施，將允許投資美國晶圓及太陽能電池生產的進口商，抵銷部分因新關稅及價格限制所增加的成本，以降低對仍仰賴海外原料的美國本土製造商衝擊。這項政策源自美國商務部依據《1962年貿易擴張法》第232條（Section 232）所進行、歷時一年的國家安全調查。調查主要評估美國對外國多晶矽原料的依賴程度，以及相關供應鏈是否可能危及國家安全。在川普陸續縮減聯邦政府對再生能源補助後，新措施也反映美國正持續透過關稅及貿易政策，重塑半導體與新能源供應鏈，提升本土關鍵材料的自給率與競爭力。但市場也關注，相關措施是否將推升太陽能產品成本，進一步影響美國再生能源發展。截至目前，白宮及美國商務部尚未對相關報導作出正式回應。中國駐美大使館則先前批評美方援引232條款進行貿易調查，呼籲美國停止相關關稅措施，並透過平等對話解決雙方分歧。