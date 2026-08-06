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▲LINE父親節特效啟動，如果覺得干擾也可以手動關閉。（圖／手機截圖）

看不到LINE特效怎麼解決

如何關閉特效？

本週六就是8月8日父親節，LINE台灣官方照例推出88節特效，就能即刻觸發熊大動畫特效，讓聊天室充滿父親節氛圍。今年的LINE父親節特效活動，從8月6日早上10:00起正式展開，iPhone版本iOS 9.15.0，安卓手機作業系統為Android 10.2.0以上，通通能體驗。LINE升級到12.0.0或以上，直接點擊關鍵字連結重播動畫，不用洗版。如果無法顯示動畫，官方提醒，記得關閉手機設定裡的「減少動態效果」或「移除動畫」，並確認LINE設定中的「聊天室背景特效」功能已開啟。尤其新安裝LINE後有時素材尚未下載完全，建議可重開LINE試試，或依裝置環境調整助理/輔助使用功能，此外，如果剛好碰到生日，也會被優先顯示生日特效。如果覺得工作時父親節特效太干擾，可前往LINE「主頁」右上角的「設定」，進入「聊天」後關閉「聊天室背景特效」或「播放特效」；若要關閉LINE主頁動畫，則可進入「設定」中的「主頁」，關閉「播放特效」。