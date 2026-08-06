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▲《不良一族尋愛記2》來賓塩田一馬自認帥氣、多金、幽默又溫柔。（圖／翻攝自IG @kazumasks）

Netflix日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記》第2季火辣回歸，一群外表剽悍、過去充滿故事的男女齊聚沖繩，在共同生活中尋找真愛。其中新登場的阿一（塩田一馬，かずくん）一登場便成為節目焦點，不僅滿身刺青、戴著粗金鍊及金色名錶，還毫不掩飾對外貌的自信，直呼自己「愛死自己的臉」，狂妄又坦率的性格迅速掀起討論。今年29歲的阿一自述，目前經營男公關俱樂部，自己從小到大幾乎都是一個人生活，人生長期與暴力為鄰。談起感情生活，他自稱從小桃花就相當旺，「記不得自己睡過多少人，就像不記得自己吃過幾塊肉一樣。」對自己極有信心的阿一，更一口氣列出「長得帥、有錢、幽默、溫柔」4項優點。他坦言非常喜歡自己的臉，每天早上醒來都會看著鏡子跟自己說：「早安啊，我真帥。」阿一以轉學生身分走進教室時，帥氣外型立刻引發不少女來賓眼冒愛心。然而在他自我介紹完畢後，直接向其他男性成員宣戰：「我是來談戀愛的，所以沒打算跟這裡的男人交朋友。在場的女孩們，請多指教」，囂張態度當場惹怒在場男生，有人隨即嗆聲：「這裡沒你的位置啦！」隨後節目廣播要求所有男來賓替新轉學生準備迎新晚餐，馬上就有人不服，要阿一自己煮，阿一則冷回：「廣播叫你們煮，你們就去煮。」對方聽完瞬間暴怒，直接衝上前推打一馬，兩人隨即扭打成一團，桌椅也被撞得東倒西歪，嚇得女嘉賓尖叫，最後由工作人員及其他成員緊急將兩人拉開。