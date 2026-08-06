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▲陳聆薇告別式今上午10點在臺灣基督長老教會舉行，約9點50分孫燕姿（如圖）、修杰楷陸續到場。（圖／記者林調遜攝影）

▲修杰楷（如圖）不僅送上花籃致哀，今早他也身穿黑衣、戴上墨鏡快步進入陳聆薇告別式會場。（圖／記者林調遜攝影）

被稱為「天后御用化妝師」的陳聆薇，上月底病逝，今（6）日舉辦告別式，不僅温嵐、張惠妹、潘越雲、許茹芸、劉若英、蔡健雅、江蕙、A-Lin等天后送上花籃致哀，稍早孫燕姿、張韶涵也陸續抵達會場，送別陳聆薇最後一程。陳聆薇告別式今上午10點在臺灣基督長老教會舉行，現場不對外開放，約9點50分孫燕姿、修杰楷陸續到場，許久未在台灣公開現身的張韶涵，則穿著一身黑衣，戴上墨鏡、口罩低調現身，全程不發一語快步走入會場；此外，丁噹、江美琪等人也都來送別昔日夥伴。她生前與許多知名藝人合作，是張惠妹、孫燕姿、張韶涵等天后的御用彩妝師，離世消息讓眾星感到十分不捨，今告別式包括温嵐、張惠妹、潘越雲、許茹芸、劉若英、蔡健雅、孫燕姿、江蕙、A-Lin、郭采潔、戴佩妮、彭佳慧等天后都送上花籃致哀。事實上，張韶涵憑〈隱形的翅膀〉、〈遺失的美好〉等歌曲紅遍華語樂壇，近來長期在中國發展，幾乎未在台灣公開露面。日前她則被粉絲直擊低調返台，主要是拍攝新歌MV及錄製新專輯。