根據中央氣象署資料指出，已經減弱為中度颱風的白海豚，今（6）日凌晨2時位置在台北東方約1360公里的海面上，朝偏西方向往琉球附近海面移動。氣象專家賈新興表示，白海豚颱風不排除在明（7）日下午2時發布北部海域海上颱風警報，至於陸上颱風警報是否會發布，要看太平洋高壓的強度。
太平洋高壓未減弱 白海豚一路向西游
中度颱風白海豚今（6）日2時的位置在台北東方約1360公里的海面上，以每小時22公里速度，向西進行。中心附近最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），約是14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），約是16級風，七級風平均暴風半徑 320 公里，十級風平均暴風半徑 150 公里。
目前有白海豚、鯨魚、昌鴻3個颱風共存，其中白海豚颱風預計今（6）日外圍環流開始影響琉球群島，7日最明顯，8日逐漸遠離琉球，鯨魚颱風則會在今天影響呂宋島，並減弱為熱帶性低氣壓。至於路徑方面，賈新興表示，根據氣象署資料來看白海豚颱風目前持續往西前進，顯示太平洋高壓依然強勢，預計在登陸中國後，才會北轉，8月8日、9日是最接近台灣、影響最劇烈的時候。
各國針對白海豚颱風的預測路徑上，一致認為白海豚會一路往西游，原本歐洲的AI模式預估，白海豚會在周一（3日）就北轉，不過因為太平洋高壓維持強度，現在也修正為往西走的路線，不過跟其他預測系統相比，還是比較偏北走。其他的預測系統大多是往西走，並且有機會在中國溫州附近登陸。
北轉角度有分歧 明天預報要關注
賈新興指出，歐洲AI模式預測，白海豚颱風會因太平洋高壓模式減弱，路徑偏北，在8月9日到10日間登陸中國溫州到寧海附近；而歐洲傳統模式則認為，太平洋高壓會較強勢，白海豚偏南走，在9日通過馬祖登陸寧德，對台灣的影響最大。
賈新興表示，根據目前預報資料，白海豚颱風七級風暴風範圍預計在8日下午2時接觸到台灣北部海面，所以預估會在7日下午2時，針對台灣北部海面發布海上颱風警報；9日早上6時，白海豚會最接近北部海岸線，如果路徑沒有往北轉，七級風暴風範圍很有可能削過台灣北部，白海豚北轉的角度要等明天更準確的預測資料，白海豚預計在10日晚上8時離開台灣北部海面。
高溫悶熱天氣剩今天 外圍環流明開始影響台灣
台灣受到白海豚颱風接近影響，高溫悶熱的情況只剩今（6）日，7日苗栗以北有局部短暫雨，台中以南也有零星短暫雨，午後各地山區及屏東有零星短暫雨發生的可能。7日到9日花蓮、台東地區可能有焚風發生，8日到9日父親節周末受到白海豚外圍環流影響的機率增加，台中以南雨勢明顯，各地有陣雨。
10日開始到14日，偏強西南風影響，嘉義以南容易有長時間的降雨，其他地區則會有午後雷陣雨，維持高溫悶熱的情況。
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中度颱風白海豚今（6）日2時的位置在台北東方約1360公里的海面上，以每小時22公里速度，向西進行。中心附近最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），約是14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），約是16級風，七級風平均暴風半徑 320 公里，十級風平均暴風半徑 150 公里。
目前有白海豚、鯨魚、昌鴻3個颱風共存，其中白海豚颱風預計今（6）日外圍環流開始影響琉球群島，7日最明顯，8日逐漸遠離琉球，鯨魚颱風則會在今天影響呂宋島，並減弱為熱帶性低氣壓。至於路徑方面，賈新興表示，根據氣象署資料來看白海豚颱風目前持續往西前進，顯示太平洋高壓依然強勢，預計在登陸中國後，才會北轉，8月8日、9日是最接近台灣、影響最劇烈的時候。
各國針對白海豚颱風的預測路徑上，一致認為白海豚會一路往西游，原本歐洲的AI模式預估，白海豚會在周一（3日）就北轉，不過因為太平洋高壓維持強度，現在也修正為往西走的路線，不過跟其他預測系統相比，還是比較偏北走。其他的預測系統大多是往西走，並且有機會在中國溫州附近登陸。
賈新興指出，歐洲AI模式預測，白海豚颱風會因太平洋高壓模式減弱，路徑偏北，在8月9日到10日間登陸中國溫州到寧海附近；而歐洲傳統模式則認為，太平洋高壓會較強勢，白海豚偏南走，在9日通過馬祖登陸寧德，對台灣的影響最大。
賈新興表示，根據目前預報資料，白海豚颱風七級風暴風範圍預計在8日下午2時接觸到台灣北部海面，所以預估會在7日下午2時，針對台灣北部海面發布海上颱風警報；9日早上6時，白海豚會最接近北部海岸線，如果路徑沒有往北轉，七級風暴風範圍很有可能削過台灣北部，白海豚北轉的角度要等明天更準確的預測資料，白海豚預計在10日晚上8時離開台灣北部海面。
台灣受到白海豚颱風接近影響，高溫悶熱的情況只剩今（6）日，7日苗栗以北有局部短暫雨，台中以南也有零星短暫雨，午後各地山區及屏東有零星短暫雨發生的可能。7日到9日花蓮、台東地區可能有焚風發生，8日到9日父親節周末受到白海豚外圍環流影響的機率增加，台中以南雨勢明顯，各地有陣雨。
10日開始到14日，偏強西南風影響，嘉義以南容易有長時間的降雨，其他地區則會有午後雷陣雨，維持高溫悶熱的情況。