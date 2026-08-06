搬家不再麻煩！IKEA 與 HOLA 鎖定租屋族與移動生活趨勢，同步推出超靈活居家新品。其中 IKEA 專為租屋族打造的「KOMPISHÄNG」全新系列才剛上架，主打免工具秒收納、背著就能走，隨即引爆搶購潮，線上門市引進的 12 款新品中已有 7 款宣告缺貨；HOLA 則推出「伊登麻吉模組沙發」，能像拼積木般自由組合空間。
🟡IKEA免工具秒收家具開賣 線上驚見七款搶光
因應現代租屋族與年輕世代頻繁移動的生活型態，IKEA 近期發表全新「KOMPISHÄNG」居家系列，專為租屋或遊牧族群量身打造。由 20 多歲新銳設計師發想，台灣目前由線上門市獨賣 12 款單品，開賣不久便隨即引爆熱潮，包含熱門的松木工作桌、背帶折疊床墊、門後掛勾與組合椅凳等 7 款熱銷單品均已被搶購一空，展現租屋市場的強勁需求。
系列單品主打免工具快速拆裝，其中實木松木書桌無需螺絲，僅需兩步驟即可組裝或折疊，下方更附有隱藏式把手方便搬移。另一款多功能折疊床墊附有調節式背帶，收納後可像後背包般雙肩背著走，展開是臨時客床，套上帆布套後更能化身舒適的客廳椅墊；組合式椅凳則能隨時拆拼，兼具邊几與展示平台功能。
🟡免釘牆無痕設計貼心租屋族 植物輕鬆打包走
考量到租屋處無法在牆面釘釘子的限制，KOMPISHÄNG 系列特別推出無痕實木桌上鏡，鏡框開有專屬切槽，可插上照片與明信片打造生活記憶牆；門後懸掛式收納架則採用綁帶固定，隨掛隨用不傷牆面。連心愛的綠色植物也有專屬配備，黃麻植物搬運盆內建大型提把與保護罩，讓民眾不必額外打包就能安全把植物帶往新家。IKEA KOMPISHÄNG 系列單品售價介於 399 元至 4,999 元不等，想要搶購缺貨品項的民眾可持續留意官方補貨訊息。
🟡HOLA模組沙發隨心積木拼 耐刮防潑水十年保固
除了輕量家具，HOLA 首度推出的「伊登麻吉模組沙發」則為客廳提供全新解法。該款沙發提供扶手、轉角、單人座與腳凳等 7 項核心單元，讓民眾能像拼積木般依坪數自由組合，單身時先買單椅，未來成員增加可隨時加購組件擴充，輕鬆適應各種空間情境。
坐感上採用 Q-Flex 高密度舒壓泡棉，呈現如麻糬般的飽滿支撐；布料則提供 10 款選擇，其中貓抓布具備耐刮磨、防潑水與易清潔優勢，非常適合寵物家庭。品牌更祭出 10 年木質框架保固，兩人座組合優惠價 28,990 元起、三人座 29,990 元起，讓民眾隨心重組更安心。
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因應現代租屋族與年輕世代頻繁移動的生活型態，IKEA 近期發表全新「KOMPISHÄNG」居家系列，專為租屋或遊牧族群量身打造。由 20 多歲新銳設計師發想，台灣目前由線上門市獨賣 12 款單品，開賣不久便隨即引爆熱潮，包含熱門的松木工作桌、背帶折疊床墊、門後掛勾與組合椅凳等 7 款熱銷單品均已被搶購一空，展現租屋市場的強勁需求。
🟡免釘牆無痕設計貼心租屋族 植物輕鬆打包走
考量到租屋處無法在牆面釘釘子的限制，KOMPISHÄNG 系列特別推出無痕實木桌上鏡，鏡框開有專屬切槽，可插上照片與明信片打造生活記憶牆；門後懸掛式收納架則採用綁帶固定，隨掛隨用不傷牆面。連心愛的綠色植物也有專屬配備，黃麻植物搬運盆內建大型提把與保護罩，讓民眾不必額外打包就能安全把植物帶往新家。IKEA KOMPISHÄNG 系列單品售價介於 399 元至 4,999 元不等，想要搶購缺貨品項的民眾可持續留意官方補貨訊息。
除了輕量家具，HOLA 首度推出的「伊登麻吉模組沙發」則為客廳提供全新解法。該款沙發提供扶手、轉角、單人座與腳凳等 7 項核心單元，讓民眾能像拼積木般依坪數自由組合，單身時先買單椅，未來成員增加可隨時加購組件擴充，輕鬆適應各種空間情境。
坐感上採用 Q-Flex 高密度舒壓泡棉，呈現如麻糬般的飽滿支撐；布料則提供 10 款選擇，其中貓抓布具備耐刮磨、防潑水與易清潔優勢，非常適合寵物家庭。品牌更祭出 10 年木質框架保固，兩人座組合優惠價 28,990 元起、三人座 29,990 元起，讓民眾隨心重組更安心。