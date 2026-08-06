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▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲7-11統一發票中獎獎金放大術。（圖／7-11提供）

▲全家若選擇透過「隨買跨店取」還可享專屬加價購優惠，最高可現省400元。（圖／翻攝自全家）

統一發票5、6月今（6）日起開放換錢，領獎期限至11月5日，《NOWNEWS》整理5、6月中獎獎號、千萬獎清冊、最划算領法，其中只要到7-11同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。中獎金額為五獎1000元、六獎200元，以及雲端發票專屬100元獎項者，可至四大超商、全聯及美廉社兌領獎金。兌獎時只需攜帶中獎發票及身分證明文件，即可完成相關程序。各通路兌獎服務時間為每天上午9時至晚間11時，在服務時段內，民眾可依需求選擇領取現金、兌換商品，或將獎金轉入儲值金；若於非服務時段辦理，則僅提供商品兌換或儲值兩種方式。為鼓勵民眾到店兌獎，各大通路也祭出專屬優惠。以7-11為例，持200元中獎發票可兌換價值280元的咖啡組合，除了兌換組合優惠外，7-11也依不同兌獎方式提供回饋，若選擇將獎金儲值，可獲得5%購物金；若直接兌換商品，則享有10%加碼回饋。全家同步祭出兌獎加碼優惠，200元六獎可獲20元購物金，購物金可於單筆消費滿200元時折抵使用；500元雲端發票專屬獎回饋60元；800元雲端發票專屬獎回饋80元；1000元五獎則加贈100元購物金。此外，若透過「隨買跨店取」還可享專屬加價購優惠，最高可現省400元。這期（115年5-6月）統一發票特別獎1000萬元共有18張中獎發票，清冊一次看。各縣市中獎張數，台北市7張、新北市3張、苗栗縣1張、台中市2張、高雄市2張，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣各1張。本期最低消費中獎發票出現在使用Uber Eats，僅花10就抱回1000萬元。還有民眾在高雄喝50嵐手搖飲就中1000萬大獎。【臺北市】● 店招：Google Play金額：620元 ｜ 項目：應用程式地址：臺北市信義區公司：Google Asia Pacific Pte Ltd● 店招：coupang金額：241元 ｜ 項目：物品等地址：臺北市信義區信義路 5段7號13樓、13樓之1、13樓之2公司：酷澎股份有限公司● 店招：台灣大哥大金額：690元 ｜ 項目：電信費地址：臺北市信義區菸廠路 88號12樓公司：台灣大哥大股份有限公司● 店招：Yabe金額：100元 ｜ 項目：服務費地址：臺北市信義區基隆路1段143號9樓之2公司：艾優比有限公司● 店招：OpenAI金額：690元 ｜ 項目：訂閱費地址：臺北市中正區公司：OpenAI OpCo, LLC● 店招：中華電信金額：2106元 ｜ 項目：月租費等地址：臺北市大安區金山南路2段52號9樓公司：中華電信股份有限公司台北營運處● 店招：全聯福利中心金額：967元 ｜ 項目：食品等地址：臺北市內湖區舊宗路1段128號1樓公司：全聯實業股份有限公司內湖舊宗分公司【新北市】● 店招：雅馨蛋糕烘焙金額：312元 ｜ 項目：食品地址：新北市三重區中正北路222號公司：雅馨烘焙坊● 店招：Hi-Life萊爾富金額：49元 ｜ 項目：食品地址：新北市石門區阿里荖6之2號公司：萊爾富國際股份有限公司第四八四五營業處● 店招：Uber Eats金額：10元 ｜ 項目：外送費等地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓公司：優食台灣股份有限公司【苗栗縣】● 店招：7-ELEVEN金額：150元 ｜ 項目：飲品等地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號公司：統一超商股份有限公司苗栗縣第一六〇分公司【臺中市】● 店招：全家Family Mart金額：125元 ｜ 項目：菸品地址：臺中市北屯區松竹北路148、150號1樓公司：全家便利商店股份有限公司台中豐源分公司● 店招：POYA Beauty寶雅金額：199元 ｜ 項目：物品地址：臺中市龍井區新興路40-16、40-17號公司：寶雅國際股份有限公司龍井新興分公司【彰化縣】● 店招：梁社漢排骨金額：258元 ｜ 項目：食品等地址：彰化縣彰化市大埔路723號公司：鴻尚小吃店【雲林縣】● 店招：watsons屈臣氏金額：528元 ｜ 項目：物品等地址：雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓公司：台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司斗南分公司【嘉義縣】● 店招：羅記民雄肉包金額：213元 ｜ 項目：食品地址：嘉義縣民雄鄉建國路1段171號1樓公司：津發食品店【高雄市】● 店招：中油CPC金額：60元 ｜ 項目：汽油地址：高雄市新興區新田路82號公司：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處林森二路加油站● 店招：50嵐金額：115元 ｜ 項目：飲品等地址：高雄市林園區文化街131號1樓公司：茗羽飲茶巡坊