統一發票5、6月今（6）日起開放換錢，領獎期限至11月5日，《NOWNEWS》整理5、6月中獎獎號、千萬獎清冊、最划算領法，其中只要到7-11使用200元發票獎金就可兌換到280元的商品，相當於多賺80元；全家存入會員可領購物金，200元六獎回饋20元。
🟡統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡統一發票怎換最划算？六獎200元可換「280元7-11咖啡」
中獎金額為五獎1000元、六獎200元，以及雲端發票專屬100元獎項者，可至四大超商、全聯及美廉社兌領獎金。兌獎時只需攜帶中獎發票及身分證明文件，即可完成相關程序。
各通路兌獎服務時間為每天上午9時至晚間11時，在服務時段內，民眾可依需求選擇領取現金、兌換商品，或將獎金轉入儲值金；若於非服務時段辦理，則僅提供商品兌換或儲值兩種方式。
為鼓勵民眾到店兌獎，各大通路也祭出專屬優惠。以7-11為例，持200元中獎發票可兌換價值280元的咖啡組合，相當於用200元帶回4杯特大杯拿鐵，等於現省80元，對經常喝咖啡的民眾來說相當划算。
除了兌換組合優惠外，7-11也依不同兌獎方式提供回饋，若選擇將獎金儲值，可獲得5%購物金；若直接兌換商品，則享有10%加碼回饋。
全家同步祭出兌獎加碼優惠，200元六獎可獲20元購物金，購物金可於單筆消費滿200元時折抵使用；500元雲端發票專屬獎回饋60元；800元雲端發票專屬獎回饋80元；1000元五獎則加贈100元購物金。
此外，若透過「隨買跨店取」還可享專屬加價購優惠，最高可現省400元。
🟡115年05-06月統一發票特別獎1000萬中獎清冊
這期（115年5-6月）統一發票特別獎1000萬元共有18張中獎發票，清冊一次看。各縣市中獎張數，台北市7張、新北市3張、苗栗縣1張、台中市2張、高雄市2張，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣各1張。
本期最低消費中獎發票出現在使用Uber Eats，僅花10元外送費 就抱回1000萬元。還有民眾在高雄喝50嵐手搖飲就中1000萬大獎。
【臺北市】
● 店招：Google Play
金額：620元 ｜ 項目：應用程式
地址：臺北市信義區
公司：Google Asia Pacific Pte Ltd
● 店招：coupang
金額：241元 ｜ 項目：物品等
地址：臺北市信義區信義路 5段7號13樓、13樓之1、13樓之2
公司：酷澎股份有限公司
● 店招：台灣大哥大
金額：690元 ｜ 項目：電信費
地址：臺北市信義區菸廠路 88號12樓
公司：台灣大哥大股份有限公司
● 店招：Yabe
金額：100元 ｜ 項目：服務費
地址：臺北市信義區基隆路1段143號9樓之2
公司：艾優比有限公司
● 店招：OpenAI
金額：690元 ｜ 項目：訂閱費
地址：臺北市中正區
公司：OpenAI OpCo, LLC
● 店招：中華電信
金額：2106元 ｜ 項目：月租費等
地址：臺北市大安區金山南路2段52號9樓
公司：中華電信股份有限公司台北營運處
● 店招：全聯福利中心
金額：967元 ｜ 項目：食品等
地址：臺北市內湖區舊宗路1段128號1樓
公司：全聯實業股份有限公司內湖舊宗分公司
【新北市】
● 店招：雅馨蛋糕烘焙
金額：312元 ｜ 項目：食品
地址：新北市三重區中正北路222號
公司：雅馨烘焙坊
● 店招：Hi-Life萊爾富
金額：49元 ｜ 項目：食品
地址：新北市石門區阿里荖6之2號
公司：萊爾富國際股份有限公司第四八四五營業處
● 店招：Uber Eats
金額：10元 ｜ 項目：外送費等
地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓
公司：優食台灣股份有限公司
【苗栗縣】
● 店招：7-ELEVEN
金額：150元 ｜ 項目：飲品等
地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號
公司：統一超商股份有限公司苗栗縣第一六〇分公司
【臺中市】
● 店招：全家Family Mart
金額：125元 ｜ 項目：菸品
地址：臺中市北屯區松竹北路148、150號1樓
公司：全家便利商店股份有限公司台中豐源分公司
● 店招：POYA Beauty寶雅
金額：199元 ｜ 項目：物品
地址：臺中市龍井區新興路40-16、40-17號
公司：寶雅國際股份有限公司龍井新興分公司
【彰化縣】
● 店招：梁社漢排骨
金額：258元 ｜ 項目：食品等
地址：彰化縣彰化市大埔路723號
公司：鴻尚小吃店
【雲林縣】
● 店招：watsons屈臣氏
金額：528元 ｜ 項目：物品等
地址：雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓
公司：台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司斗南分公司
【嘉義縣】
● 店招：羅記民雄肉包
金額：213元 ｜ 項目：食品
地址：嘉義縣民雄鄉建國路1段171號1樓
公司：津發食品店
【高雄市】
● 店招：中油CPC
金額：60元 ｜ 項目：汽油
地址：高雄市新興區新田路82號
公司：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處林森二路加油站
● 店招：50嵐
金額：115元 ｜ 項目：飲品等
地址：高雄市林園區文化街131號1樓
公司：茗羽飲茶巡坊
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📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
中獎金額為五獎1000元、六獎200元，以及雲端發票專屬100元獎項者，可至四大超商、全聯及美廉社兌領獎金。兌獎時只需攜帶中獎發票及身分證明文件，即可完成相關程序。
各通路兌獎服務時間為每天上午9時至晚間11時，在服務時段內，民眾可依需求選擇領取現金、兌換商品，或將獎金轉入儲值金；若於非服務時段辦理，則僅提供商品兌換或儲值兩種方式。
為鼓勵民眾到店兌獎，各大通路也祭出專屬優惠。以7-11為例，持200元中獎發票可兌換價值280元的咖啡組合，相當於用200元帶回4杯特大杯拿鐵，等於現省80元，對經常喝咖啡的民眾來說相當划算。
除了兌換組合優惠外，7-11也依不同兌獎方式提供回饋，若選擇將獎金儲值，可獲得5%購物金；若直接兌換商品，則享有10%加碼回饋。
此外，若透過「隨買跨店取」還可享專屬加價購優惠，最高可現省400元。
這期（115年5-6月）統一發票特別獎1000萬元共有18張中獎發票，清冊一次看。各縣市中獎張數，台北市7張、新北市3張、苗栗縣1張、台中市2張、高雄市2張，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣各1張。
本期最低消費中獎發票出現在使用Uber Eats，僅花10元外送費 就抱回1000萬元。還有民眾在高雄喝50嵐手搖飲就中1000萬大獎。
【臺北市】
● 店招：Google Play
金額：620元 ｜ 項目：應用程式
地址：臺北市信義區
公司：Google Asia Pacific Pte Ltd
● 店招：coupang
金額：241元 ｜ 項目：物品等
地址：臺北市信義區信義路 5段7號13樓、13樓之1、13樓之2
公司：酷澎股份有限公司
● 店招：台灣大哥大
金額：690元 ｜ 項目：電信費
地址：臺北市信義區菸廠路 88號12樓
公司：台灣大哥大股份有限公司
● 店招：Yabe
金額：100元 ｜ 項目：服務費
地址：臺北市信義區基隆路1段143號9樓之2
公司：艾優比有限公司
● 店招：OpenAI
金額：690元 ｜ 項目：訂閱費
地址：臺北市中正區
公司：OpenAI OpCo, LLC
● 店招：中華電信
金額：2106元 ｜ 項目：月租費等
地址：臺北市大安區金山南路2段52號9樓
公司：中華電信股份有限公司台北營運處
● 店招：全聯福利中心
金額：967元 ｜ 項目：食品等
地址：臺北市內湖區舊宗路1段128號1樓
公司：全聯實業股份有限公司內湖舊宗分公司
【新北市】
● 店招：雅馨蛋糕烘焙
金額：312元 ｜ 項目：食品
地址：新北市三重區中正北路222號
公司：雅馨烘焙坊
● 店招：Hi-Life萊爾富
金額：49元 ｜ 項目：食品
地址：新北市石門區阿里荖6之2號
公司：萊爾富國際股份有限公司第四八四五營業處
● 店招：Uber Eats
金額：10元 ｜ 項目：外送費等
地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓
公司：優食台灣股份有限公司
【苗栗縣】
● 店招：7-ELEVEN
金額：150元 ｜ 項目：飲品等
地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號
公司：統一超商股份有限公司苗栗縣第一六〇分公司
【臺中市】
● 店招：全家Family Mart
金額：125元 ｜ 項目：菸品
地址：臺中市北屯區松竹北路148、150號1樓
公司：全家便利商店股份有限公司台中豐源分公司
● 店招：POYA Beauty寶雅
金額：199元 ｜ 項目：物品
地址：臺中市龍井區新興路40-16、40-17號
公司：寶雅國際股份有限公司龍井新興分公司
【彰化縣】
● 店招：梁社漢排骨
金額：258元 ｜ 項目：食品等
地址：彰化縣彰化市大埔路723號
公司：鴻尚小吃店
【雲林縣】
● 店招：watsons屈臣氏
金額：528元 ｜ 項目：物品等
地址：雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓
公司：台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司斗南分公司
【嘉義縣】
● 店招：羅記民雄肉包
金額：213元 ｜ 項目：食品
地址：嘉義縣民雄鄉建國路1段171號1樓
公司：津發食品店
【高雄市】
● 店招：中油CPC
金額：60元 ｜ 項目：汽油
地址：高雄市新興區新田路82號
公司：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處林森二路加油站
● 店招：50嵐
金額：115元 ｜ 項目：飲品等
地址：高雄市林園區文化街131號1樓
公司：茗羽飲茶巡坊