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▲開飯川食堂「爸氣十足 過癮開飯」外帶限定套餐有6菜1湯及甜點、白飯。（圖／饗賓集團提供）

▲饗泰多「泰愛爸爸」外帶套餐，7菜1湯甜點及白飯（圖／饗賓集團提供）

▲高雄翰品酒店因應父親節推出期間限定「戰斧豬排手提禮盒」。（圖／高雄翰品提供）

▲故宮晶華推出多款外帶餐，包含招牌烤鴨。（圖／翻攝晶華美食到你家官網）

📍達美樂：



因應父親節推出三大優惠，多人建議829元分享套餐，日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶。



優惠一：外帶指定口味大披薩 299 元

日期：8 月 5 日至 8 月 9 日

指定口味：日式章魚燒披薩、BBQ雞肉披薩



優惠二：父親節限定火山套餐 499 元

日期：即日起至 8 月 23 日止

套餐內容：精選口味大火山披薩一個、香烤雞條一份、地瓜薯條一份、1.25L 大可樂一瓶



優惠三：父親節限定分享套餐 829 元

日期：即日起至 8 月 23 日止

套餐內容：日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶



▲達美樂推出「日式章魚燒披薩」與「BBQ雞肉披薩」外帶大披薩優惠價一個只要 299 元。（圖／達美樂提供） 📍必勝客：



◾️大披薩買一送一低至49折！「爸氣開吃餐」759元起：「外帶買大送大或外送買大送小（第一個大披薩6折升級芝心餅皮）、指定副食4選1、飲料副食3選1。（7月31日至8月2日、8月7日至8月9日，限時6天）。



◾️「省暑了小套餐」399元起！PK APP專屬：訂購「大披薩（超過620元口味需加價）＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球＋原萃1.25L」加碼抽價值3萬元的股票禮品卡。（即日起至8月31日、7月31日～8月2日、8月7日～8月9日不供應 ）



◾️「火山寵爸餐」528元起：「火山起司大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）



◾️「火山芝心爸發餐」888元起：「火山起司芝心大披薩＋大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）



▲必勝客父親節推薦火山披薩，獻給全家人最堅固的靠山。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

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因應父親節推出三大優惠，多人建議829元分享套餐，日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶。日期：8 月 5 日至 8 月 9 日指定口味：日式章魚燒披薩、BBQ雞肉披薩日期：即日起至 8 月 23 日止套餐內容：精選口味大火山披薩一個、香烤雞條一份、地瓜薯條一份、1.25L 大可樂一瓶日期：即日起至 8 月 23 日止套餐內容：日韓半半大披薩一個、經典系列大披薩一個、鱈魚星星一份、香烤雞條一份、1.25L大可樂一瓶◾️大披薩買一送一低至49折！「：「外帶買大送大或外送買大送小（第一個大披薩6折升級芝心餅皮）、指定副食4選1、飲料副食3選1。（7月31日至8月2日、8月7日至8月9日，限時6天）。◾️「訂購「大披薩（超過620元口味需加價）＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球＋原萃1.25L」加碼抽價值3萬元的股票禮品卡。（即日起至8月31日、7月31日～8月2日、8月7日～8月9日不供應 ）◾️「「火山起司大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）◾️「火山起司芝心大披薩＋大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

離父親節只剩下幾天，預約不到餐廳時可考慮外帶名餐廳的父親節餐，有時自取外帶回家吃更便利舒適，多數民眾也覺得外帶餐CP值高。像是連鎖餐廳「真珠」就推出5菜1湯，售價僅1999元，海陸料理兼備。《NOWNEWS今日新聞》整理全台有推父親節外帶的知名餐飲品牌，另外兩大速食品牌「達美樂」、「必勝客」也有外帶披薩優惠，詳細資訊一文掌握。承襲道地川菜手藝的「開飯川食堂」，推出「爸氣十足 過癮開飯」外帶套餐，包含：流口水雞、豆干豬肉椒朋友、金湯嫩肥牛／豬（二選一）、宮保蝦球、催淚蛋、清炒水蓮／清炒高麗菜／熗鍋高麗菜（三選一）、鮮甜海陸排骨湯、炸銀絲卷，共6菜1湯及甜點、白飯，適合4至6人享用，售價2888元。：即日起～8月16日：即日起～8月16日端出最道地台式手路菜的「真珠 台灣佳味」，「真愛爸爸」外帶套餐集結香酥紅糟肉、千金三杯雞、金湯海鮮豆腐煲、櫻花蝦高麗菜、古早味蒸扁鱈（蔭冬瓜樹子）以及淮山蛤蜊雞湯共5菜1湯與白飯，適合4至5人享用，售價1999元。：即日起～8月16日：即日起～8月16日「饗泰多」外帶套餐「泰愛爸爸」涵蓋冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、黃咖哩軟殼蟹、泰式手撕雞涼拌／酸辣海鮮涼拌（二選一）、蠔氣爆炒牛／扒飯打拋豬（二選一）、金湯椰香豆腐煲、泰炒什錦蔬菜、香茅椰肉蛤蜊雞湯／冬蔭海鮮湯（二選一）、厚泰奶布丁／椰香黑糯米（二選四）共7菜1湯及甜點、白飯，適合4人享用，售價3688元。：即日起～8月16日：即日起～8月16日即日起至8月16日，翰品酒店高雄一樓TOGO伴手禮店推出期間限定「戰斧豬排手提禮盒」，原價1560元，父親節優惠價1088元。禮盒包含霸氣戰斧豬排、經典豉油皇炒麵、堅果時蔬沙拉、酥脆薯條，以及精選進口紅酒一瓶，餐點皆採每日限量、新鮮現做，建議於取餐前三天完成預訂。即日起至8月16日：11:30－12:30、17:30－18:30：1樓TOGO伴手禮店：（07）521-3899（訂席中心）：請於取餐前三天完成預訂。推出多樣外帶餐，包含人氣的「故宮片皮鴨三吃港點組」，號稱遵循廣式掛爐古法製成烤鴨，以「片皮鴨捲」、「冰梅醬鴨腿」以及「薑蔥炒鴨架」三款料理展現美味。 搭配水晶蝦餃皇、港式燒賣、腊味蘿蔔糕、蜂巢芋頭酥以及鮮蝦腐皮捲等人氣港點，售價4280元。▪️：11:30~14:00 及 17:00~19:00 ，需提前24小時前預訂，週一不提供取餐服務： 台北市士林區至善路二段221號 故宮晶華(於故宮博物院院區內) 。：消費滿3000元，享中山大直、內湖、士林天母免運費；消費滿5000元，除上述區域，大同、北投、松山、信義、大安亦免運費；消費滿8000元，除上述區域，中正、萬華、文山、南港亦免運費。(山區除外)