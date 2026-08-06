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重提「有6才有8」 鄭照新：今年舞台留給他們

台中市長盧秀燕近來因食用油風暴頻頻砲打中央，外界盛傳她年底卸任市長後將成立辦公室，全力布局2028總統大選。盧秀燕始終未正面回應，她的重要幕僚、副市長鄭照新昨（5）日晚間接受網路節目專訪時，再度被追問2028規劃，面對主持人黃暐瀚頻頻逼問「連鄭麗文都說自己有可能，盧秀燕說了會怎樣嗎？」鄭照新強調盧秀燕認為「有6才有8」，現在的舞台應該屬於地方選舉候選人，「請大家再給我們一點時間，不會讓大家失望」。近來盧秀燕因食安議題與中央隔空交鋒，她的2028動向也備受關注。外界盛傳，她將在年底卸任台中市長後成立國政辦公室，作為下一階段政治布局的重要據點。但無論是盧秀燕本人或核心幕僚，至今都未正式證實相關規劃。鄭照新昨晚接受《下班瀚你聊》專訪時，主持人黃暐瀚追問，年底選舉後若江啟臣當選，鄭是否仍留在市府，或追隨盧秀燕投入下一階段布局。鄭照新回應，「請大家再給我們一點時間，不會讓大家失望。」黃暐瀚隨即追問，連國民黨主席鄭麗文談到2028大選都表示「都有可能，包括我」，不少支持者更期待盧秀燕「衝就對了」，他不解「說了會怎樣嗎？」對此，鄭照新引用盧秀燕日前在國民黨造勢場合提出的「有6才有8，國民黨一路發」表示，今年最重要的任務就是打好2026地方選戰，「2026的舞台一定要留給要選的人」，不能喧賓奪主，否則外界焦點會偏離，追問「現在到底是誰要選？」談到外界關注國民黨內「多顆太陽」如何整合，鄭照新表示，過去國民黨常被批評難以合作、內部溝通「都很鳥」、沒有效率，但他相信，這次無論在選戰布局或面對重大議題，都展現與以往不同的合作模式，讓外界看見耳目一新的國民黨，「我覺得這也是民眾非常、非常懇切的期待。」鄭照新最後也提及，日前民眾黨七週年黨慶選在台中舉辦，盧秀燕在致詞時曾表示，台中作為藍白合作的第一示範區，將是未來重返執政的重要基礎。他強調，藍白合作的方向與機會並不會改變，未來仍將持續朝這個目標努力。