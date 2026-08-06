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最終，雷諾斯拋出直球詢問：「那PCA的防禦率是多少？」 一句話瞬間絕殺對手，精準點出大谷翔平獨一無二的二刀流價值。

美國職棒大聯盟進入8月的戰績衝刺期，洛杉磯道奇隊雖慘吞一波6連敗低潮，但仍被視為衛冕世界大賽三連霸的最大熱門。場內最吸睛的焦點，莫過於日籍二刀流球星大谷翔平與芝加哥小熊隊新星PCA（Pete Crow-Armstrong）之間白熱化的國聯MVP爭奪戰。今（6）日小熊以7：6擊敗道奇後，美媒《MLB Network》知名分析師也在節目上展開激烈論戰，最終雷諾斯（Harold Reynolds）僅用一句「PCA的防禦率是多少」就直接殺死比賽。大谷翔平與PCA今日在道奇交手小熊的比賽中正面交鋒，兩人同時展現強大火力。大谷此役擔任第1棒、指定打擊，單場5打數3安打，包含2發全壘打與3分打點；PCA同樣敲出雙響砲，繳出3安打、4分打點的成績，瞬間將MVP的話題熱度拉至最高峰。儘管PCA展現奪下MVP的氣勢，但大谷近期在打擊端的表現堪稱恐怖。在過去57場比賽中，大谷繳出高達.349的打擊率、炸裂20轟、灌進45分打點與47分得分，攻擊指數（OPS）更是驚人的1.184。相較之下，PCA在本季前58場比賽打擊率為.224、敲出6轟與24分打點，OPS 為.676，整體打擊穩定度仍由大谷佔據優勢。這場MVP之爭自然也引發了專家與球評的辯論。在《MLB Network》的節目中，知名球評雷諾斯（Harold Reynolds）與楊格（Chris Young）針對兩人誰更值得拿下MVP展開激烈辯論。儘管大谷近期受到左膝傷勢困擾暫時離開先發投手輪值，但他本季前半段在投手丘上的表現堪稱宰制級。大谷本季登板14場，繳出8勝2敗、防禦率（ERA）僅1.79的頂級數據，並飆出94次三振。如果後續發展順利，大谷翔平將非常有機會寫下連續4年榮獲國聯MVP的史詩級偉業。