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▲張麗莉理事長表示，未來，國家卓越建設獎將持續推動台灣從打造好建築，走向成就好城市，唯有為人而建，才能真正為未來而建。（圖／主辦單位提供）

有「台灣建築奧斯卡」稱譽的2026國家卓越建設獎揭曉，逾270件作品獲獎。從生態治理、智慧工程到全齡住宅，顯示台灣建設正將人文、科技、永續及社會責任融入核心價值，轉化為民眾看得見、感受得到的改變。頒獎典禮邀請總統府副秘書長何志偉、內政部常務次長吳堂安、交通部政務次長陳彥伯、內政部國土管理署副署長朱慶倫及內政部建築研究所所長王榮進出席，共同見證台灣建設在技術創新、永續轉型與城市治理上的進展。主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯合會（FIABCI）台灣分會理事長張麗莉表示，今年接任FIABCI世界會長並赴聯合國參與永續發展高階政治論壇，體認全球城市發展已從追求建設數量，轉向韌性、永續、包容與生活品質。張麗莉強調，一座好建築，不只講究設計與機能，更要回應人們如何生活、城市如何面對未來。未來將以「莫忘初心、利他共好」及「Love & Sharing」為理念，善用FIABCI國際平台深化交流，讓台灣兼具專業、創新與人文溫度的建設成果走向世界。評審團總召集人林長勲表示，面對淨零與氣候挑戰，建設應兼顧品質、生態與社會需求。他肯定新竹白石溪秀巒大橋下游崩塌地、台中許良宇圖書館、南投鹿谷坪仔頂水梯田及高雄果嶺公園，分別透過保育治理、複層綠植、自然灌溉及順應地形，展現工程與環境共生的價值。評審團副總召集人林廷芳指出，今年許多作品導入AI、數位工程和BIM技術，包括上海商銀總行大樓、新光華山金融中心、淡江大橋及新莊停車場等，皆是運用AI、3D雷射掃描、BIM、施工模擬與智慧中控系統，提升工程品質及維運效率，降低風險並強化城市韌性。評審團總顧問黃南淵表示，公、私部門正從分工走向協力合作。台北松山民權東公辦都更案整合辦公、住宅與公益空間；台中巨蛋二期好宅結合托幼、日照、共享空間及社區農園，展現全齡友善與居住平權，也將利他共好理念落在社會住宅與都市更新。「國土建設特別貢獻獎」由屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁及建築師簡學義獲得，分別以地方治理、城鄉永續及人文建築創作獲得肯定。「年度建築人物獎」由寬合美學董事長陳國輝獲得，表彰其深耕建築美學與推動國際交流貢獻。台灣今年並於「2026全球卓越建設獎」勇奪4金5銀，再 展現建築、工程與城市治理實力。張麗莉強調，AI與科技雖能協助設計、提升效率，卻無法取代人文、責任與良知。真正卓越建築，應該讓人民生活得更安全、更安心與更有尊嚴，也讓世界看見台灣對土地、生活品質與永續未來的承諾。未來，國家卓越建設獎將持續推動台灣從打造好建築，走向成就好城市——唯有為人而建，才能真正為未來而建。