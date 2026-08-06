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累積100 POINT 免費拿《斯普拉遁 塗擊隊》合作主題

▲玩家活動期間累積100 POINT，即可解鎖《斯普拉遁 塗擊隊》限定合作主題。（圖／翻攝自Nintendo）

《斯普拉遁》歷代合作主題限時優惠

▲官方同步推出《斯普拉遁》系列歷代合作主題限時優惠兌換活動。（圖／翻攝自Nintendo）

▲《斯普拉遁》等歷代合作主題，限時可用2張兌換券兌換。（圖／翻攝自Nintendo）

《斯普拉遁》首款外傳 與魚漿幫展開尋寶冒險

官方公開開發訪談、前傳四格漫畫

Nintendo Switch Online 加入者限定遊戲《TETRIS 99》推出期間限定合作活動，第51屆「TETRIS 王者盃」將攜手 Nintendo Switch 2 新作《斯普拉遁 塗擊隊》展開聯名，活動將於8月7日至8月11日舉行。玩家只要遊玩活動、累積指定積分，即可免費獲得《斯普拉遁 塗擊隊》限定合作主題；官方也同步推出歷代《斯普拉遁》合作主題限時優惠，只要2張兌換券即可入手。第51屆「TETRIS 王者盃」將於8月7日下午3點至8月11日下午2點59分舉行。活動期間，玩家只要遊玩「TETRIS 99」模式，系統便會依據每場最終排名發放活動 POINT，累積達 100 POINT，即可解鎖《斯普拉遁 塗擊隊》限定合作主題，包含背景、方塊設計及音樂，之後可於「自訂主題」中自由套用。活動 POINT 將依名次發放，第1名可獲得100 POINT、第2名70 POINT、第3名50 POINT；第4至第10名可獲得40 POINT、第11至第30名30 POINT、第31至第50名20 POINT、第51至第90名10 POINT，第91至第99名則可獲得1 POINT，玩家可透過多場對戰累積活動 POINT，達100 POINT即可獲得合作主題。官方同步舉辦「TETRIS 合作主題大放送活動」，即日起至8月17日止，玩家可用2張兌換券兌換歷代《斯普拉遁》系列合作主題，包含《斯普拉遁》、《斯普拉遁2》及《斯普拉遁3》等限定主題，原本需要30張兌換券才能兌換，限時大幅降低門檻，讓玩家一次收藏過往合作內容。本次合作主角《斯普拉遁 塗擊隊》已於7月23日在 Nintendo Switch 2 平台推出，是《斯普拉遁》系列首款外傳作品。故事發生在神秘的「渦潮群島」，玩家將扮演主角「機械師」，與熱愛尋寶的「魚漿幫」一同踏上冒險旅程。面對蠢蠢欲動的狂暴鮭魚，玩家除了能使用各種武器，也可裝備、強化不同配件提升戰力，魚漿幫更會駕駛機甲支援戰鬥，施展強力奧義掃蕩敵人，朝著奪取寶藏的目標邁進。配合新作推出，任天堂也公開《斯普拉遁 塗擊隊》開發人員訪談，分享本作的設計理念與開發歷程。此外，智慧型手機應用程式 Nintendo Today! 也同步連載官方前傳四格漫畫《魚漿幫咚咚咚落難記》，描繪魚漿幫與機械師在正式冒險前的生存生活，讓玩家能進一步了解角色與世界觀。