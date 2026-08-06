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鎖定三大成長引擎 中長期展望看好

世紀風電日前為搶攻AI基礎建設的電力需求，營運定位擴大不僅離岸風電，將改名為「世紀能源設備」。世紀風電昨（5）日董事會決議配發每股現金股利6元、現金發放率約68%，為公司首度半年配；同時樂觀預期今年營收將再創新高，目前在手訂單能見度已達2029年。世紀風電第二季營收49億元、年增86.6%，主要受惠於水下基礎統包工程（EPC）比重顯著提升。在獲利結構方面，因EPC專案涵蓋範疇較廣且合約總值較高，小幅稀釋第二季毛利率至20.6%、較去年同期減少4.5個百分點。2026年上半年營收為88.5億元，年增63.3%，毛利率25.2%，較去年同期增加1.8個百分點；歸屬母公司淨利16.92億元，每股盈餘（EPS）為9.3元、年增78.5%，創下歷史同期新高。世紀風電6月董事會通過以發行新股方式取得世紀樺欣100%股權，以及擬更名為「世紀能源設備」兩項重大策略佈局，並將在8月12日股東臨時會決議通過。展望下半年，在工程進度如期推進與水下基礎統包工程（EPC）比重提升之下，樂觀看待今年營收再創新高，加上積極拓展亞太市場與多元能源設備領域，看好中長期營運展望。世紀風電將未來佈局將以三大成長引擎，第一，發揮合併後的台北、台中雙港產能與垂直整合優勢，目標在台灣離岸風電供應鏈中取得更多訂單份額。第二，持續提升營運效率與國際競爭力，瞄準亞太地區的離岸風電商機。第三，目標在2035年前轉型為全球領先的「全方位能源設備製造商」。