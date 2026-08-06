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日經一度跌逾1300點 AI、半導體股遭獲利了結

KOSPI跌逾5% 韓股啟動Sidecar穩定機制

市場：短線整理為主 基本面尚未明顯轉弱

美股科技股走弱，加上市場湧現獲利了結賣壓，亞洲股市今（6）日普遍回檔。其中，日本在前兩個交易日大漲約2500點，日經225指數今盤中一度重挫逾1300點；韓國股市跌勢更為猛烈，KOSPI盤中一度跌逾5%，觸發「賣出側熔斷機制」（Sidecar），暫停程式交易賣單5分鐘，以抑制市場波動。日本東京股市方面，日經225指數開低走低，盤中跌幅一度超過1300點。市場人士指出，日經指數前一交易日才大漲超過2300點，近兩個交易日累計勁揚約2500點，因此投資人趁勢獲利了結，尤其AI及半導體相關個股賣壓沉重，拖累大盤表現。此外，雖然美股道瓊工業指數週三續創歷史新高，但以科技股為主的那斯達克指數收跌，費城半導體指數也轉弱，使東京市場半導體類股同步承壓。不過，受惠於市場持續看好荷姆茲海峽重新開放談判取得進展，國際油價持續回落，零售等受惠能源成本下降的內需類股則逆勢走揚，部分抵銷大盤跌幅。韓國股市同樣出現劇烈震盪。KOSPI開盤後跌勢持續擴大，盤中一度重挫超過5%，跌破6300點，韓國交易所於當地時間上午10時18分啟動「賣出側熔斷機制」，暫停程式交易賣單5分鐘，這也是近期市場再度觸發相關穩定機制。依規定，當KOSPI200期貨指數下跌超過5%，且維持1分鐘以上時，即會啟動Sidecar機制，暫停程式交易賣單，以減緩市場恐慌性拋售。分析指出，韓國股市前兩日連續大漲，加上隔夜美國半導體股回檔，引發獲利了結賣壓，是此次修正主因。個股方面，三星電子盤中一度重挫逾6%，SK海力士跌幅更一度逼近10%，成為拖累指數的主要因素。SK海力士甚至在盤前交易一度觸及跌停價位，顯示市場賣壓沉重。前一晚美股表現分歧，道瓊工業指數續創新高，但標普500指數及那斯達克指數分別下跌0.17%、0.83%。雖然輝達（NVIDIA）受惠於SpaceX宣布未來太空資料中心將採用其AI晶片而上漲逾3%，但AMD因財測不如市場預期重挫逾7%，拖累費城半導體指數結束連續四個交易日漲勢。韓國分析師認為，目前市場基本面並未出現重大惡化，近期中東局勢改善、油價回落等總體環境仍偏正向，此波修正主要反映美國科技股轉弱及短線漲幅過大後的獲利回吐，市場進入「整理休息」階段。