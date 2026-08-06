座落於高雄鳳山的全台最大純日系購物中心「LaLaport高雄」，總樓地板面積達 6.2 萬坪、規劃 270 家專櫃，硬體工程目前已接近完工。面對各界高度關注的正式開幕時程，《NOWNEWS今日新聞》向三井不動產求證，官方表示正全力推進使照審查。與此同時，商場利多帶動鳳山國泰重劃區房價狂飆，指標新案已喊出挑戰 5 字頭高價。
🟡六萬坪巨型地標將完工 傳引進影城亮點曝光
位於鳳山國泰重劃區的「LaLaport高雄」，由三井不動產向台糖租下 1.3 公頃土地開發，規劃地上 7 樓、地下 2 樓，總樓地板面積達 6.2 萬坪，規模一舉超越台中與南港，穩坐全台最大純日系購物中心寶座。全區規劃約 270 家專櫃，包含在地餐飲「漢來美食」與韓國爆紅的「ARTE MUSEUM」沉浸式美術館；近期市場更傳出空間設計微調、有望回歸引進影城，備受在地民眾期待。
🟡三井出面回應開幕時程 全力推進使照審查中
針對各界高度關注的正式營運時程，三井不動產窗口回應表示，目前整體建築硬體已接近完工階段，正積極進行使照取得等相關審查準備作業，待使照順利取得後，將會正式對外發布新聞稿公布。該商場緊鄰捷運橘線鳳山西站，未來也將與興建中的捷運黃線交會，具備雙軌加持，預計開幕後將吸引龐大消費人潮。
🟡商場進駐帶動鳳山房市 指標建案挑戰五字頭
商場尚未開幕，周邊房市已率先飛天。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱指出，鳳山國泰重劃區住宅平均單價從 2023 年每坪 26.2 萬元攀升至目前的 32.4 萬元，3 年狂漲 23.7%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶補充，該區新案多已進入 4 字頭，部分指標住宅更有挑戰 5 字頭的趨勢。專家分析，買盤高達 8 成來自鳳山在地首購與換屋剛性需求，搭配衛武營廣闊綠地與交通利多，讓該區在房市盤整期展現強勁的保值抗跌力。
💡 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄 商場資訊
商場名稱： Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫稱）
基地土地： 約 1.3 公頃（向台糖租用 30 年地上權，年租金約 7,680 萬元）
樓地板面積： 約 6.2 萬坪（全台最大純日系購物中心）
建物規模： 地上 7 樓、地下 2 樓
店鋪數量： 約 270 至 280 間專櫃
影城規劃： 原規劃無影城，近期傳出設計微調有望引進，進駐業者尚不確定（以官方最終發布為準）
地址地點： 高雄市鳳山區國泰路二段與自由路口（華泰段 11 號地，緊鄰捷運橘線鳳山西站）
預計開幕時間： 原先規劃 2026 年第 3 季（待使照取得後，由三井不動產官方正式發布新聞稿）
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位於鳳山國泰重劃區的「LaLaport高雄」，由三井不動產向台糖租下 1.3 公頃土地開發，規劃地上 7 樓、地下 2 樓，總樓地板面積達 6.2 萬坪，規模一舉超越台中與南港，穩坐全台最大純日系購物中心寶座。全區規劃約 270 家專櫃，包含在地餐飲「漢來美食」與韓國爆紅的「ARTE MUSEUM」沉浸式美術館；近期市場更傳出空間設計微調、有望回歸引進影城，備受在地民眾期待。
針對各界高度關注的正式營運時程，三井不動產窗口回應表示，目前整體建築硬體已接近完工階段，正積極進行使照取得等相關審查準備作業，待使照順利取得後，將會正式對外發布新聞稿公布。該商場緊鄰捷運橘線鳳山西站，未來也將與興建中的捷運黃線交會，具備雙軌加持，預計開幕後將吸引龐大消費人潮。
商場尚未開幕，周邊房市已率先飛天。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱指出，鳳山國泰重劃區住宅平均單價從 2023 年每坪 26.2 萬元攀升至目前的 32.4 萬元，3 年狂漲 23.7%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶補充，該區新案多已進入 4 字頭，部分指標住宅更有挑戰 5 字頭的趨勢。專家分析，買盤高達 8 成來自鳳山在地首購與換屋剛性需求，搭配衛武營廣闊綠地與交通利多，讓該區在房市盤整期展現強勁的保值抗跌力。
💡 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄 商場資訊
商場名稱： Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫稱）
基地土地： 約 1.3 公頃（向台糖租用 30 年地上權，年租金約 7,680 萬元）
樓地板面積： 約 6.2 萬坪（全台最大純日系購物中心）
建物規模： 地上 7 樓、地下 2 樓
店鋪數量： 約 270 至 280 間專櫃
影城規劃： 原規劃無影城，近期傳出設計微調有望引進，進駐業者尚不確定（以官方最終發布為準）
地址地點： 高雄市鳳山區國泰路二段與自由路口（華泰段 11 號地，緊鄰捷運橘線鳳山西站）
預計開幕時間： 原先規劃 2026 年第 3 季（待使照取得後，由三井不動產官方正式發布新聞稿）