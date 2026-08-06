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白海豚周末影響最劇烈 北部山區防豪雨

▲白海豚颱風在今晚就會開始影響台灣，雨勢要到下周一才會趨緩，不過隨後受到西南風影響，南部地區會有明顯降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風走後換西南風 南部又有雨勢

▲各地明天普遍在33到35度之間，不過花東地區要留意焚風發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風下午2時中心位置在台北東北東方1120公里的海面上，持續朝西北西前進，中央氣象署預報員張承傳表示，今（6）日晚上受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部地區開始有零星降雨，預計在明（7）日下午針對北部海面發布海上颱風警報。白海豚颱風下午2時位於台北東北東方1120公里的海面上，以每小時19公里速度，向西北西進行，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。輕度颱風昌鴻上午8時位於台北東方約4380公里的海面上，持續往日本東方海面移動，距離台灣遙遠對天氣無影響。張承傳表示，白海豚颱風影響台灣最明顯的時間，是在8月8日、8月9日周末兩天，各地都有機會出現雨勢，影響最劇烈的地方包括北部山區有豪雨發生的可能，北部平地則有大雨到豪雨等級的降雨，中部平地有大雨發生的機會，其他地區也可能有短暫陣雨。張承傳指出，下周一（10日）白海豚颱風逐漸遠離台灣，下周二白海豚登陸到中國地區後，雨勢會逐漸趨緩，不過台灣環境轉為西南風，將為南部迎風面帶來雨勢。隨著白海豚颱風逐漸接近台灣，張承傳表示，氣象署預計在明天下半天發布海上颱風警報，警戒範圍主要是北部海面。今（6日）晚到明天，受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部有不定時降雨，東北部也有零星降雨發生可能，花東則為多雲到晴。氣溫方面，各地約33到35度，北、中、南、東部有局部有36度以上高溫出現，明（7）日花東地區則有焚風發生機率。