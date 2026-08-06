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▲阿姆斯壯童年故居43萬美元求售（圖／美聯社／達志影像）

▲阿姆斯壯童年故居43萬美元求售（圖／美聯社／達志影像）

1969年首位登上月球的太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong），位於俄亥俄州瓦帕科內塔（Wapakoneta）的童年故居，近40年來首度公開在房地產市場出售，掛牌售價為43萬美元。現任屋主、82歲退休歷史老師凱倫．邁克塞爾（Karen Mikesell）於1988年買下這棟房子時，其實根本不知道曾有誰住過這裡，直到後來才從另一位老師口中得知這段淵源。根據美聯社報導，邁克塞爾表示，她希望有人願意買下這棟房子後，能將其捐贈給阿姆斯壯博物館保存。不過阿姆斯壯博物館發言人雷克斯（Logan Rex）坦言，館方目前並沒有足夠資金能夠買下這棟房子，僅能靜待有緣人出現。自從阿姆斯壯家族於1960年代中期，將位於瓦帕科內塔西班頓街601號（601 W. Benton St.）的這棟房子售出後，邁克塞爾便是少數曾經擁有這棟房子的屋主之一。邁克塞爾雖然不曾親眼見過阿姆斯壯本人，但她曾多次與阿姆斯壯的父母、兄弟姊妹及子女深入討論過這棟建於1908年的房子，以及這棟房子在阿姆斯壯成長過程中所扮演的角色，對這段歷史有著第一手的珍貴了解。非常注重個人隱私的阿姆斯壯，已於2012年過世，享壽82歲。邁克塞爾透露，這棟房子多年來曾接待過9位太空人來訪，其中包括1969年與阿姆斯壯一同登陸月球的艾德林（Buzz Aldrin）。她回憶，阿姆斯壯過世幾年後，艾德林走進位於樓上、阿姆斯壯童年時期的臥室，「眼淚從臉頰流下」，畫面令人動容。另一位太空人弗爾曼（Mike Foreman）在參觀完這棟房子後，也特地留言感謝邁克塞爾，將阿姆斯壯故居「照顧得這麼好」，字句間滿是敬意。阿姆斯壯一家於1944年買下這棟房子，在此之前，由於父親擔任政府機關審計員一職，一家人曾因工作需要輾轉搬家十多次，居無定所。阿姆斯壯在三個孩子中排行老大，出生於瓦帕科內塔郊區的一處農舍。如今，這棟房子的外觀與當年幾乎沒有太多改變，內部雖然歷經翻修，但整體格局仍大致維持原樣。值得一提的是，阿姆斯壯小時候與父親一同利用廢棄木材，在後院親手搭建的車庫，至今依然完好保存，成為這棟歷史故居中最具紀念意義的角落之一。