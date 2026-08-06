由西班牙遊戲研發團隊Digital Sun製作的Roguelite動作RPG《夜勤人》（Moonlighter），目前正在Steam開放限時免費下載！只要在8月10日前到Steam商店領取，就能把遊戲永久保存到收藏庫。《夜勤人》結合商店經營、迷宮探索要素，吸引不少玩家關注，續作《夜勤人2：無盡寶庫》也將在9月2日推出正式版。
歡慶續作推出 《夜勤人》限時免費
《夜勤人 2：無盡寶庫》在提供搶先體驗8個月之後，將在9月2日於PC與家用主機平台推出正式版，為了慶祝《夜勤人 2：無盡寶庫》正式推出，官方宣布《夜勤人》從8月5日到8月10日凌晨1點，在Steam限時免費領取，玩家只要在時限前加入遊戲收藏庫，就能免費遊玩。
《夜勤人》是一款結合商店經營和Roguelite迷宮探索的角色扮演遊戲，玩家扮演年輕商人Will，為了自己夢想在日常的商店經營，和危機四伏的地下城之間穿梭，玩家在白天試衣間道具店的老闆，晚上要自己到迷宮打怪，將戰利品標價出售。
白天、夜晚工作平衡 新增極限模式
玩家要觀察客人的反應，如果定價太高，客人會生氣，太低又會虧本。在不斷累積財富後，玩家可以擴展店面、升級裝潢，也能聘請員工幫忙顧店。遊戲白天、晚上變換節奏明確，晚上玩家就能到村莊外準備打怪，迷宮探索採用俯視角度戰鬥，玩家可以用不同武器，加上翻滾、閃避打敗魔物與強大Boss，取得道具販賣。
遊戲續集《夜勤人 2：無盡寶庫》，玩家要繼續扮演商人Will，在迷宮和商店經營中取得平衡，遊戲中加入各種新元素，像是全新戰鬥機制HEX戰鬥流派、雙槍、貪婪競技場、史萊姆店鋪夥伴、超高難度「極限模式」等，《夜勤人 2：無盡寶庫》預計在9月2日上架PC（Steam）、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PlayStation 5。
《夜勤人》限時免費下載資訊
時間：8月5日到8月10日凌晨1點
平台：Steam
領取網址：https://store.steampowered.com/app/606150/Moonlighter/
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《夜勤人 2：無盡寶庫》在提供搶先體驗8個月之後，將在9月2日於PC與家用主機平台推出正式版，為了慶祝《夜勤人 2：無盡寶庫》正式推出，官方宣布《夜勤人》從8月5日到8月10日凌晨1點，在Steam限時免費領取，玩家只要在時限前加入遊戲收藏庫，就能免費遊玩。
《夜勤人》是一款結合商店經營和Roguelite迷宮探索的角色扮演遊戲，玩家扮演年輕商人Will，為了自己夢想在日常的商店經營，和危機四伏的地下城之間穿梭，玩家在白天試衣間道具店的老闆，晚上要自己到迷宮打怪，將戰利品標價出售。
玩家要觀察客人的反應，如果定價太高，客人會生氣，太低又會虧本。在不斷累積財富後，玩家可以擴展店面、升級裝潢，也能聘請員工幫忙顧店。遊戲白天、晚上變換節奏明確，晚上玩家就能到村莊外準備打怪，迷宮探索採用俯視角度戰鬥，玩家可以用不同武器，加上翻滾、閃避打敗魔物與強大Boss，取得道具販賣。
遊戲續集《夜勤人 2：無盡寶庫》，玩家要繼續扮演商人Will，在迷宮和商店經營中取得平衡，遊戲中加入各種新元素，像是全新戰鬥機制HEX戰鬥流派、雙槍、貪婪競技場、史萊姆店鋪夥伴、超高難度「極限模式」等，《夜勤人 2：無盡寶庫》預計在9月2日上架PC（Steam）、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PlayStation 5。
時間：8月5日到8月10日凌晨1點
平台：Steam
領取網址：https://store.steampowered.com/app/606150/Moonlighter/