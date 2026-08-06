我是廣告 請繼續往下閱讀

莎菈全場貢獻4打數2安打、灌進4分打點，這一轟不僅是她的聯賽生涯首安，更是WPBL聯盟史上首支滿貫砲。

美國女子職業棒球聯賽（WPBL）8月2日盛大開打後，前中信兄弟打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今（6）日再度代表洛杉磯皇后隊（Los Angeles Queens）先發上陣，在首局滿壘時揮出一記驚天滿貫砲，不僅敲出個人美國女子職棒生涯首安，更創下WPBL聯盟成立以來的「首支滿貫砲」紀錄，率領皇后隊以12：4大勝波士頓獵人隊（Boston Hunters），喜收開季2連勝。莎菈過去在棒球圈累積豐富經驗，曾於歐洲、紐西蘭等地投入棒球發展，也成為美國職棒費城人隊體系首位女性教練。2025年，她來台加入中信兄弟教練團，協助球隊打擊訓練與球員調整。莎菈在季末投入WPBL選秀並在第3輪第10順位獲得皇后隊青睞，成功從教練席重返球場打擊區。雖然在開幕戰擔任先發第4棒、一壘手的她手感稍微冰冷，繳出3打數無安打、吞下2K的成績，但她很快在第二場比賽調整到位。今面對波士頓獵人隊，莎菈在1局下半首打席即迎來滿壘的得分良機，她果斷出棒，一舉將球送出全壘打牆外，用這記震撼全場的滿貫砲清空壘包，幫助球隊奠定4：0領先優勢。讓許多台灣網友搞笑直喊：「叫你打教出來打。」WPBL並非美國歷史上第一個女子職業棒球聯盟。早在1943年，全美女子職業棒球聯賽（AAGPBL）成立，曾培養大量女子棒球人才，但最終在1954年因經營困難與棒球環境變化而停止運作。相隔超過70年後，WPBL於2024年成立，希望重新打造女子職業棒球舞台。目前聯盟共有4支球隊，分別代表洛杉磯、舊金山、波士頓與紐約等城市。聯盟共同創辦人西格爾（Justine Siegal）也是美國棒球史上的重要人物，她曾成為首位在男子職棒球隊擔任教練的女性。WPBL去年舉辦公開選拔，吸引來自世界各地約600名球員參加，參與規模甚至超越1940年代AAGPBL時期，顯示女子棒球運動正在逐漸受到更多關注。