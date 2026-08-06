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立法院近期審查115年度中央政府總預算，公共電視預算遭提案刪減及凍結金額高達10億元，引發文化、影視、新聞及學界高度關注，相關連署已突破10萬人，許多演藝圈人士也加入響應，包括柯佳嬿、連俞涵、李杏、林予晞、黃迪揚等人。對此，行政院秘書長為張惇涵今（6）日受訪時呼籲，不要因為政治而刨了國家的根，請大家能懸崖勒馬、三思而後行。張惇涵上午赴立法院研商「中華民國115年度中央政府總預算案」，針對在野黨提案刪凍文化部超過10億元的預算一事，他會前受訪時表示，預算可以監督，文化不能被清算，這麼多人站出來，超過10萬人站出來支持連署，支持公視的預算，很多優秀的演員、演藝人員、藝文界的人士出來支持公視的預算。他說，今天是最後朝野協商的階段，接下來還有三讀的程序，希望朝野政黨的立委都能夠想一想，文化沒有藍綠，文化是一個國家的根，不要因為政治而刨了國家的根，所以請大家能夠懸崖勒馬、三思而後行。另外，行政院會預計8月20日通過明年度中央政府總預算，但傳出警消所得替代率調高至80%，以及軍人志願役加給3萬元的相關預算並未編入，引起在野黨質疑。張惇涵表示，該問題凸顯明年度的中央政府總預算已經籌編到最後階段，今年度中央政府總預算到現在還在審查，明年對軍公教的加薪，行政院已經宣布，從今年7月1日開始，主管加給加2,000元，專業加給加2,000元，明年公務員調薪4%，也就是說，這些加在一起，明年公務人員可以加薪5.88%到9.8%。張惇涵提到，今年7月要實施的部分，要等今年度中央政府總預算審查完畢後，行政院會提追加預算來回溯7月1日辦理，而明年加薪的部分，也已經編入中央政府總預算；他指出，朝野協商當時所講的配套方案，行政院會依照朝野協商的決議，最晚在10月來跟立法院積極溝通。