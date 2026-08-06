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▲位於台北萬豪酒店一樓的Garden Kitchen，本次推出「鮪大航道·豪享海味」以頂級鮪魚為主角。（圖／台北萬豪提供）

開胃菜、熱食都將以海鮮為主 高達7成

依主餐選擇計價 每人1480元起

▲台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」菜色包含可加入多樣海鮮的日式鮪魚丼飯。（圖／台北萬豪提供）

主餐姓名與「鮪」字同音 還可享有主餐升等

台北凱撒 Checkers 自助餐廳也有優惠 姓名中有「凱」或「撒」打8折

▲Checkers自助餐廳即日起至8月31日止，只要爸爸或同行者姓名中含有「凱」或「撒」任一字，用餐全桌打8折。（圖／凱撒飯店提供）

台北萬豪酒店宣告，半自助式餐廳「Garden Kitchen」即日起至9月30日午間餐期推出「鮪大航道·豪享海味」，維持「精緻主餐＋自助美饌」Semi-Buffet形式，但是全面升級自助美饌餐檯，超過7成菜色將以海鮮為主，包含鮪魚、天使紅蝦、九孔鮑、馬祖淡菜，更有海膽、干貝、明太子，更推出平日用餐，凡姓名中有「鮪」同音字的賓客，即享有平日午間主餐免費升等，例如1480元可升至1580元之主餐。位於台北萬豪酒店一樓的Garden Kitchen，用餐方式為半自助式，也就是點主餐，自助吧的菜色全可無限制取用。本次推出「鮪大航道·豪享海味」主題，以頂級鮪魚為主角，嚴選天使紅蝦、白蝦、九孔鮑魚、馬祖淡菜、旭蟹、鮪魚、旗魚等全台漁港直送漁獲及澎湖當令海鮮，融合西式、越式、日式、粵式等異國料理手法。開胃菜首推清爽南洋風味的「越式醬香鮪魚米線」，以及外皮酥脆金黃的日式「酥炸鮪魚佐炙燒明太子醬」，還有「絲瓜海膽美乃滋」、「和風澎湖野生珊瑚草」、「鮪魚鐵火捲」、「日式鮪魚丼飯」等。熱食更有「避風塘炒鮪魚」，以及古早味「澎湖白花菜干炒豬五花」、「酥炸澎湖紅新娘魚」、「百酒蒜蒸馬祖淡菜」、「澎湖海菜吻仔魚烘蛋」、「爐烤香魚」、「小管米粉」、「鮪魚蛤蠣嫩豆腐味噌湯」與西式「東港鮮蚵濃湯」等。萬豪酒店強調，Garden Kitchen「鮪大航道·豪享海味」活動期間，主餐每份1480元+10%起，皆含 Semi-Buffet 自助美饌。主餐推薦「碳烤鮪魚中脂綜合海鮮盤襯酒粕奶油醬」每份2180元+10%，選用鮪魚中腹先醃再烤，搭配東北角海蝦、北海道生食級干貝、澎湖小卷，淋上藍紋起司特調醬汁，襯出多層次的獨特風味。活動期間，凡姓名與「鮪」字同音之賓客，可享平日週一至週五午間半自助饗宴主餐免費升級，例如點選價值1480元主餐可升等至價值1580元主餐，最多可升等至價值1880元之主餐。另外，台北凱撒大飯店的 「Checkers 自助餐廳」則是整個8月推出只要爸爸或同行親友姓名中含有「凱」或「撒」任一字，於午、晚餐且不分平假日，全桌皆可享8折優惠。台北凱撒大飯店提到，Checkers 自助餐廳匯集豐盛海鮮、異國料理及多樣自助美饌，活動優惠不適用於下午茶時段，享優惠時須出示身分證明文件，且不得與其他優惠方案併用。