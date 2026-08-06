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▲養老院化身賭場（圖／截自Day Service Las Vegas）

▲養老院外觀（圖／截自Day Service Las Vegas）

誰說長照中心只能像「老人版的托兒所」？日本一間日間照護中心「Day Service Las Vegas」，主打「沉浸式賭場」風格，引入麻將、百家樂、柏青哥、德州撲克等各式賭博遊戲，讓爺爺奶奶們同樂一場。驚人的是，光是接受三個月的照護，就有近93％長者表示「更快樂」，顛覆外界對傳統養老院的刻板印象。數輛黑頭車緩緩停下，全套西裝的服務員俐落拉開車門，從後座探出的身影，竟是一群白髮蒼蒼的爺爺奶奶。他們熟門熟路地走進一棟外觀有如民宅的磚紅建築，內部裝潢卻比照美國賭城拉斯維加斯：金紅色系的氣派大廳、閃耀水晶吊燈，五、六張被沙發椅圍繞的麻將桌映入眼簾，角落還有一整排吃角子老虎機，另一端則是德州撲克的綠色長桌，氣派程度令人大開眼界。這間2013年底創立的日間照護中心，員工制服比照賭城規格，也要上桌當荷官發牌。不同之處在於，遊戲中並非使用真錢，而是機構自創的代幣「Vegas幣」，僅限在養老院牌桌上使用，無法兌換成其他有價商品與服務，藉此避免觸法或成癮爭議。儘管因涉及「賭博」元素在日本社會掀起熱議，不少人擔憂長者可能沉迷上癮，但Day Service Las Vegas用實際數據回應質疑。光是接受三個月照護，就有近93％長者表示「更快樂」，77％感覺「更有活力」，也有73％長者認為對話頻率較以往增加；若接受超過兩年的長期照護，逾80％身心機能評分更明顯上升。該機構受訪時強調，早在2015年便已調查超過5000名接受照護的長者，未出現任何成癮案例，截至2023年最新數據，同樣沒有發現上癮狀況。目前Day Service Las Vegas已在東京、埼玉縣、靜岡縣與愛知縣，成功展店至21間分店，形象徹底翻轉。這股風潮甚至延燒到社群平台X（前Twitter）。2023年4月一項探討「結合日間照護與賭博娛樂是否可行」的投票，吸引超過70萬網友參與，贊同率高達86％。許多人看到爺爺奶奶露出久違的笑容而力挺，留言直呼：「大家都玩得很開心」、「這比玩奇怪的球類遊戲、唱童謠有趣」、「我決定好退休後的去處了」。Day Service Las Vegas母公司Senior Life Japan代表取締役社長森薰透露，創辦宗旨正是提供「真正嚮往的照護」。他觀察，多數日照中心的休閒娛樂仍以算數、丟球、著色為主，雖用意良善，卻未必貼近長者真實需求，尤其男性長輩常反映「活動無趣」、「不擅交談而感到尷尬」，總喊著想趕快回家。轉機出現在森薰赴美參訪之際，他發現當地養老院裡的爺爺奶奶忙著打麻將、玩撲克牌，個個意氣風發、笑容滿面；拉斯維加斯賭場白天時段的遊客更幾乎清一色是老年人，讓他大受啟發，進而打造出這座長者專屬「遊樂園」，「從不得不去，變成絕對想去的地方。」目前Day Service Las Vegas每天安排兩次「賭博娛樂」，每次約一小時。專家指出，促進大腦活動的益智遊戲，可作為減緩、改善失智症等高齡認知疾病的重要非藥物治療法，而打麻將、撲克牌等活動特別需要專心思考、分析對手策略，甚至考驗記憶力。輸贏帶來的興奮感與挫折感，更是活化大腦的良藥。機構特別設計「富豪排行榜」，每日統計玩家贏得多少「Vegas幣」，前十名可將照片掛上榜單、接受歡呼慶賀，不少長輩都以擠進前十名為目標。高齡失智症專家須貝佑一分析：「有趣且自願參加的模式，會讓長輩更積極參加娛樂活動」，獲勝的樂趣與挫敗感等綜合情緒，能活化大腦、激發動力，「長期下來可提高認知能力。」值得一提的是，雖然裝潢與娛樂彷彿置身賭城，實際的照護與肢體訓練仍比照日照中心標準執行。長輩們不喜歡的「復健時間」，搖身一變成為賭博娛樂前的簡短暖身活動；若不小心輸光「Vegas幣」，只需找護理人員練習伸展運動，即可取得新代幣。由於娛樂成了復健的誘因，該機構平均肢體訓練時數，反而高出一般日照中心。從產業角度來看，活動豐富有趣、長輩參與度高，也連帶降低護理人員負擔、提升成就感，不僅避免人才流失，更以「模擬賭城」為賣點吸引年輕新血投入照護產業。該公司透露，33％員工來自其他產業，轉換跑道的原因正是因為找到心目中「與長者互動溝通的理想模式」；過去三年員工離職率僅8.76％，遠低於業界平均的13.3％，堪稱長輩與照護人員雙贏局面。除了「沉浸式賭場」，日本業界也持續探索其他娛樂型照護模式，甚至研議結合老人與孩童的「混合照護」可能性。目前，許多日照中心已逐步納入電競活動，如節奏型遊戲「太鼓達人」、賽車、瑪利歐等，同樣廣受長輩歡迎。這些更具刺激感與趣味性的娛樂活動，不僅提高長者前往日照中心的意願、改善高齡認知疾病，更可望進一步推動整體照護產業革新，替即將邁入超高齡社會的未來做好準備。