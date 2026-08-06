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香港殿堂級填詞人、資深演員黎彼得昨（5）日傳出病逝，享壽76歲。好友鍾志光證實死訊，透露黎彼得今年3月中風後長期臥床，身體機能持續衰退，5月前往探望並演唱生日快樂歌時，黎彼得已沒有反應，如今好友病逝，讓他悲痛感嘆人生無常。根據《星島頭條》報導，鍾志光受訪時透露，黎彼得晚年健康狀況不佳，今年初入住養老院，3月1日凌晨突然在院內中風昏倒，送醫後便一直臥床休養。鍾志光曾於5月13日黎彼得生日當天前往探望，還在病床旁為好友唱生日快樂歌，然而黎彼得當時已無法給予任何回應。更令鍾志光難以接受的是，中風發生前幾天，兩人才相約喝茶，當時黎彼得的精神狀況尚可，完全沒想到這次見面竟成為兩人最後一次正常相處。據悉黎彼得生前並未留下遺言，家屬希望低調處理後事，目前尚未公布相關安排，鍾志光也表示會尊重家人的意願。黎彼得近年健康頻頻亮紅燈，過去曾因流感造成呼吸困難，一度被送進加護病房，檢查後發現患有貧血、糖尿病及腎功能指數過高等問題，出院後體重驟降，外型明顯消瘦。如今再因中風導致身體機能惡化，最終不敵病魔離世。黎彼得原名黎成就，是香港樂壇重要的「鬼馬詞人」。他在1970年代受到許冠傑賞識，兩人展開長達約7年的合作，歌詞內容經常描寫市井生活及小人物心聲，文字通俗鮮活，兼具幽默與諷刺意味，作品包括《浪子心聲》、《梨渦淺笑》、《有酒今朝醉》、《財神到》、《賣身契》等，見證粵語流行音樂的黃金年代。除了許冠傑，黎彼得也曾為多位天王、天后填詞，包括張國榮的《Monica》、《第一次》、譚詠麟的《愛人女神》、《天邊一隻雁》、《遲來的春天》、羅文的《激光中》，以及梅艷芳的《將冰山劈開》等，一生留下逾300首作品，對香港流行文化影響深遠。黎彼得後來也轉戰幕前，參與多部電影及電視劇演出，曾在周星馳電影《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》中現身，也演出電視劇《愛．回家之開心速遞》，以鮮明幽默的形象受到觀眾喜愛。如今一代鬼才離世，也為香港樂壇留下無限惋惜。