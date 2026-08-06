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中颱白海豚持續向西移動，氣象署預估最快將在明日發布海上颱風警報。台北市長蔣萬安今（6）日主持白海豚颱風整備會議，被問到是否會再有「颱風整備假」？蔣萬安說，對台北的影響在8、9日，但整個動態、路徑都還在變化，所以北市府先全面了解，提前做好各項整備工作。蔣萬安今早到台北市災害應變中心主持白海豚颱風整備會議，針對外界關注是否如同上次巴威颱風有「颱風整備假」？蔣萬安說，目前氣象團隊預測相關數據， 7 號下半天可能會發布海上警報。那如果持續動態，也就暴風圈往東北方海域移動，那屆時可能對臺北的影響在 8 號、9 號，可能會有豪雨或大雨，那陣風可能來到 7 到 9 級。蔣萬安說，還有點時間，北市府將持續密切關注動態，但最重要一定是料敵從寬、禦敵從嚴，所以今天再次來到EOC來召集各局處，了解目前防颱整備的工作跟進度。至於是否最快明天才宣布是否「颱風整備假」？蔣萬安說，預測大概明天下半天有可能會宣布海上警報，但是整個動態還有路徑都還在變化，所以先來全面的了解，而且提前做好各項整備工作。