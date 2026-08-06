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前進艾艾島偶像音樂節 神祕怪物突襲現場

▲羽音一行人前往神祕的艾艾島，島上的女神傳說與神祕少女「泰拉」也成為拯救世界的重要關鍵。（圖／羚邦提供）

歷代光之美少女加入 中日文版同步上映

▲《電影 Idol光之美少女你與我♪久等了！為你送上閃耀的現場演唱會！》將於8月21日在威秀影城獨家上映，並推出日文原音及中文配音版本。（圖／羚邦提供）

第一波著色活動開跑 抽電影交換券、官方公仔

▲《電影 Idol光之美少女你與我♪》推出著色應援活動，完成作品可抽電影交換券、官方變裝公仔，還能到指定影城兌換限定小卡。（圖／羚邦提供）

帶著色畫到影城 限定拍立得風小卡免費換

陪伴大小朋友成長的《光之美少女》系列，今年夏天將再次登上大銀幕！《電影 Idol光之美少女你與我♪久等了！為你送上閃耀的現場演唱會！》將於8月21日在台上映，主辦單位也提前推出「光之美少女著色應援活動」，粉絲完成著色作品後，不僅有機會抽中電影交換券、官方變裝公仔，前往指定合作影城還能兌換限定拍立得風小卡。《電影 Idol光之美少女你與我♪》故事描述羽音一行人收到珊瑚精靈「托托」的邀請，決定前往神祕的「艾艾島」，參加盛大的「超級奇蹟偶像音樂節」，這場號稱宇宙第一的偶像音樂節，集結機器人、動物等各式各樣的偶像，準備共同帶來夢幻演出。然而，就在演唱會即將揭開序幕之際，神祕怪物突然現身，讓艾艾島與全世界陷入重大危機，拯救世界的關鍵，似乎與島上流傳的女神傳說，以及一名討厭偶像的神祕少女「泰拉」有關。羽音等人也將在危機中找出真相，守護這場屬於所有偶像與粉絲的閃耀舞台。除了《Idol光之美少女你與我♪》的成員外，《美妙寵物光之美少女！》及《開闊天空！光之美少女》的角色也將前往艾艾島支援，與眾人一起唱歌、跳舞，帶來結合戰鬥、友情與現場演唱會的全新電影冒險。《電影 Idol光之美少女你與我♪久等了！為你送上閃耀的現場演唱會！》將於8月21日於威秀影城獨家上映，並同步推出日文原音版及中文配音版。「光之美少女著色應援活動」共分為線上抽獎與戲院兌換兩大階段。第一波活動自8月3日起至8月16日舉行，粉絲只要下載並列印官方著色稿，完成著色後拍照，上傳至Medialink Taiwan官方Facebook粉絲專頁指定活動貼文留言區，即可取得抽獎資格。活動將抽出3位幸運粉絲，每人可獲得《電影 Idol光之美少女你與我♪》電影交換券2張；另外再抽出3位粉絲，各贈送官方變裝公仔1個，讓大小朋友發揮創意，用色彩替喜愛的光之美少女應援。第二波「戲院獨家好禮」活動則將於8月21日至9月3日登場。粉絲只要攜帶完成的實體著色畫，前往指定合作影城櫃檯出示，即可兌換限定拍立得風小卡1張。每張著色畫可兌換1張小卡，每人最多兌換4張，贈品數量有限，送完為止。實際合作影城名單與兌換方式，仍須依官方後續公告及各影城現場規定為準。