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今年第13號颱風「白海豚」持續增強並朝西移動，日本氣象廳表示，白海豚目前維持大型強烈颱風等級，近中心最大瞬間風速高達每秒60公尺，預計將挾帶狂風暴雨侵襲沖繩及南西諸島，部分地區甚至可能出現足以吹倒房屋的毀滅性強風。最新路徑也顯示，白海豚通過沖繩後將持續向西進入東海，對日本及台灣的影響時間恐進一步拉長。根據日本氣象廳資料，白海豚6日上午10時位於南大東島東方約230公里海面上，以時速約20公里的速度向西方推進。颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風更高達每秒60公尺。氣象廳預估，白海豚將持續維持強烈勢力至8日前後，逐步接近沖繩大東群島、南西諸島及奄美地區，之後進入東海。值得注意的是，最新預報已修正颱風路徑。先前部分模式曾預測白海豚通過沖繩後可能北轉，沿九州西方海域北上，但自5日晚間起，各項模擬已趨於一致，預料颱風將在通過沖繩後持續向西移動，侵襲九州的機率明顯降低。不過，白海豚8日至9日進入東海後，移動速度將逐漸放慢，雖不像先前預測般「龜速」，但仍可能因行進減緩，使沖繩、奄美及九州南部長時間受到風雨侵襲，也將對台灣天氣帶來影響，暴風半徑可能掠過北部近海，外圍環流也可能影響台灣天氣。日本氣象廳警告，沖繩及奄美地區將出現足以吹倒電線桿、掀翻大型卡車，甚至造成部分房屋倒塌的猛烈強風，呼籲民眾務必在暴風來臨前完成防颱準備，並盡早進入堅固建築物避難，室內也應遠離窗戶，以免遭飛散物擊中。另一方面，目前日本附近海域同時還有今年第14號颱風「鯨魚」及第15號颱風「燦鴻」活動，日本氣象廳指出，形成罕見的「三颱共舞」局面。不過，現階段對日本影響最大的仍是白海豚，相關單位呼籲民眾持續留意最新颱風資訊，提前做好防災準備。