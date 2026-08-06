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▲姜厚任（左）曾分享他與楊林（右）年輕時的合照，俊男美女的老照片掀起回憶殺。（圖／姜厚任臉書）

▲姜厚任（右）如今和47歲的童芯（左）交往中。（圖／姜厚任臉書）

資深男星姜厚任今（6）日迎來71歲生日，他也出面受訪認愛小24歲的女友童芯（陳苡孋），引起討論。姜厚任過去外型帥氣，和寇世勳、張晨光、周紹棟、張佩華並列「中視五虎」，他年輕時的照片更被粉絲稱讚撞臉韓國男神蘇志燮，因此獲得「台版蘇志燮」的封號；不過如此帥氣的他卻至今未婚，主要是享受單身的自由時光，不知如今遇到小女友，想法有沒有動搖。姜厚任五官立體，雖然是單眼皮，但眼睛非常有神，跟蘇志燮頗為相似。據《聯合新聞網》報導，姜厚任去年被問到對於「台版蘇志燮」這個稱號的看法時，他還很不以為然，但如今又被問到此事，姜厚任欣然接受，更笑說：「現在說我像他，是給我面子，他比較紅嘛」，認為自己是沾到光。而姜厚任近年也經常在臉書分享自己年輕時拍戲照片，每每丟出帥照，都讓觀眾讚嘆不已，勾起許多懷舊回憶，「哥的顏值真的沒話說」、「小時候很喜歡看你跟周丹薇演的戲」、「年輕時真的很帥，唇紅齒白」、「我那時真的是姜大哥的大粉絲」。不過如此風度翩翩的姜厚任卻至今未婚，他去年受訪時說過自己單身的理由，主要是因為他很喜歡一個人自由自在的生活，加上他認為現行婚姻制度過時，擔心他老了另一半還要照顧他，他會感到內疚，而且自己也沒遇到合適的人，所以才年過古稀都未婚。可如今姜厚任大方認愛小24歲女友，雙方都有理工科背景、熱愛研究玄學、電影、音樂、藝術，非常有共同話題，感情看起來相當甜蜜，被問到是否有結婚打算時，童芯笑說她不排斥，但主要還是看男生，不過她也認為兩人沒必要為了結婚而結婚，覺得精神契合才是最重要的，可以看出二人觀念確實很相近，都不拘泥於是否有婚姻關係。