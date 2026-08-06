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Google Assistant是什麼？

▲Google預計9月4日起陸續移除Google助理的使用權限，全面改由Gemini成為預設助理。（圖／記者周淑萍攝）

9月4日起「Hey Google」後由Gemini執行

Gemini有何不同？不只聽指令還能理解畫面

Google將自2026年9月4日起，陸續移除Android手機、平板及部分連線裝置上的Google Assistant（Google助理），改由生成式AI助理Gemini正式接手，完成轉換後，用戶仍可說出「Hey Google」喚醒手機，但叫出來的將是Gemini，而且無法再切換回舊版Google助理。Google助理於2016年推出，最初搭載於Pixel手機及Google Home智慧音箱，讓用戶可以透過自然語言查詢天氣、搜尋資料、設定鬧鐘、傳送訊息、播放音樂、啟動導航，以及控制燈具、插座等智慧家庭設備。Google曾指出，Google助理推出5年時，已協助全球用戶回答數十億個問題、設定數十億次提醒，並支援超過90個國家、近30種語言及逾1億台智慧家庭裝置。隨著生成式AI快速發展，推出約10年的Google助理如今也將正式交棒。據科技網站《9to5Google》報導，Google已寄發通知給現有用戶，宣布自9月4日起開始移除Google助理的使用權限。不過，整體轉換可能需要數週時間才會推送至所有人，當Google助理使用權限遭到移除後，用戶將無法繼續使用，Android用戶將Gemini設為預設助理後，當用戶說出「Hey Google」，則會由Gemini執行後續任務。相較於Google助理主要用來執行較明確的語音指令，Gemini可以理解較複雜、具有上下文的問題，也能處理文字、照片及手機螢幕內容，並透過Gemini Live進行較自然的連續對話。Google也陸續把播放音樂、設定計時器、撥打電話、傳送訊息及鎖定畫面操作等常用功能加入Gemini，用戶還能在開啟其他App時喚醒Gemini，要求它分析螢幕上的內容。