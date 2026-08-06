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▲這一鍋開發酸香清爽的夏季鍋物新選擇，讓火鍋也能成為台灣人夏日聚餐的開胃系美味。（圖／業者提供）

炎夏吃鍋也能清爽開胃！這一鍋今夏推出全新夏季風味的「緋澄鮮漾」系列湯底，以台灣在地蔬果的自然酸甜為主軸，跳脫傳統火鍋多以辛香、濃湯或肉骨高湯為主的框架，將台灣水果王國的豐富風味轉化為鍋物湯頭特色，開發酸香清爽耐喝的夏季鍋物新選擇，讓火鍋不只適合冬天，也能成為台灣人夏日聚餐的開胃系美味。「緋澄鮮漾」系列選用彰化小農契作彩色番茄，結合埔里紫尊百香果與台灣檸檬，堆疊出自然果酸與清新香氣；湯底再以洋蔥慢炒帶出蔬甜，加入香茅、新鮮香草與多種蔬果細火熬煮，使果酸、蔬甜與草本清香相互交織。最後加入有「山林裡的黑珍珠」之稱的馬告，帶出柑橘、香茅與微微花椒感的清冽辛香，呈現具有台灣風土特色的百果酸香鍋物風味。「緋澄鮮漾」系列採雙湯設計，包含緋紅百果紅酸湯與澄金百果黃酸湯兩款不同風味。其中，緋紅百果紅酸湯適合搭配肉品，以果酸平衡肉品油脂香氣；澄金百果黃酸湯則推薦搭配海鮮，以清爽酸香襯托海味鮮甜，讓消費者依照聚餐喜好選擇不同風味層次。這一鍋夏季期間限定商品「緋澄鮮漾」系列，即日起至8月底推出限時優惠，凡點選鍋底，每鍋加 200 元即可升級享用原價 750 元「緋澄鮮漾」系列湯底。這一鍋餐飲集團表示，今夏希望透過台灣蔬果與在地香料的風味設計，讓消費者在夏季也能大啖火鍋，享受火鍋清爽開胃美味，吃出屬於台灣土地的酸香與鮮甜，也為夏日聚餐帶來不同以往的鍋物新選擇。