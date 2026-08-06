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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「NBA惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）已與鳳凰城太陽達成3年、總值7300萬美元（約新台幣23.52億元）的延長合約，合約將延續至2029-30賽季。這份新約代表太陽決心將布魯克斯視為球隊長期藍圖的一部分，也避免他在2027年夏天成為自由球員，成為球隊後杜蘭特時代的重要支柱。現年30歲的布魯克斯是在2025年夏天一筆涉及 7 支球隊的大型交易案中，作為送走杜蘭特的籌碼之一從休士頓火箭來到鳳凰城。當時外界普遍看衰失去KD的太陽將陷入重建，然而布魯克斯卻在總教練奧特（Jordan Ott）的體系下化身球隊領袖。儘管上季因左手骨折缺席了18場比賽，布魯克斯仍繳出生涯最佳的20.2分、3.6籃板，更在陣中年輕球員格林（Jalen Green）傷退期間扛起進攻重任。季後賽面對雷霆隊時，雖然最終遺憾淘汰，他竟以高達43.8%的外線命中率飆出全隊最高的場均26分。在他強硬的防守帶動下，太陽隊防守效率從前一年的聯盟第27名暴升至第9名，跌破眾人眼鏡狂拿45勝挺進季後賽。這筆續約不僅展現了太陽高層的決心，也直接打臉了先前市場上的交易傳聞。早在今年1月，面對外界將布魯克斯與湖人隊里夫斯（Austin Reaves）做交易的提案時，太陽老闆伊什比亞（Mat Ishbia）就曾親自在社群平台X上霸氣回覆：「別打電話來了……太陽沒興趣，狄倫哪都不會去。」太陽隊本可以在新合約中提供最高4年1.25億美元的上限，最終雙方以年均薪約2433萬美元達成共識，成功讓布魯克斯免於進入2027年自由市場。伊什比亞甚至不惜再次繳納高額奢侈稅，也要確保這支兼具強硬防守與休息室文化的陣容能夠長期維持競爭力。除了留下布魯克斯之外，太陽休賽季也陸續完成陣容調整，包括與吉萊斯皮（Collin Gillespie）、威廉斯（Mark Williams）、古德溫（Jordan Goodwin）簽下多年合約，同時補進更多年輕戰力。