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▲姜厚任年輕時是知名連續劇小生之一。（圖／翻攝自姜厚任FB）

資深演員姜厚任近日因認愛小24歲女友童芯，而再度引發熱議。雖然姜厚任現已71歲、頂著一頭白髮，但他過去曾以電視劇《迷情》爆紅，並於1980至1990年代台灣電視的黃金時期，與多名連續劇小生寇世勳、張晨光、周紹棟與張佩華，被封為「中視五虎」，人氣不容小覷。至今已16年沒有回歸的他，也在去年受訪時透露了不復出原因，表示雖然陸續都有邀約，但因為自己當慣了主角，就覺得跑龍套沒意思，所以沒有出演。姜厚任於1980年以電影《花飛花舞春滿城》正式以演員身分出道後，陸續出演多部影視作品，並在1986年成功以周遊製作的中視電視劇《迷情》爆紅，之後他接連出演中視電視劇，《一代歌后》、《珍珠傳奇》、《媽媽·吉利·小叮噹》、《婆媳過招七十回》等，都成為他的代表作，姜厚任也順勢成為當時知名的連續劇小生之一，還與寇世勳、張晨光、周紹棟與張佩華，被封為「中視五虎」。然而，在1994年演完《青梅竹馬》這部劇之後，姜厚任就漸漸淡出演藝圈，直到2010年才出演柴智屏製作的偶像劇《呼叫大明星》，飾演阿Sa（蔡卓妍）的爸爸。結束這部劇後，姜厚任至今都沒有任何影視作品，淡出演藝圈、專心修佛法，還曾推出佛法書籍《一本正經》。資歷豐富的姜厚任，不僅當過藝人，還曾擔任演藝工會理事長6年，也在崇佑技術學院擔任編劇方法老師。而去年受訪時，姜厚任也提到自己至今沒有拍戲復出的原因，承認自己已不太愛演戲，透露過去曾在中國接朋友的戲，但因為那裡階級意識強，所以配角會在現場耗很長時間，待遇跟臨演差不多，加上自己雖然都有受到邀約，但因為主角當慣，覺得跑龍套沒意思，所以寧願不演。