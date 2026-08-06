我是廣告 請繼續往下閱讀

「盧老師」都捨不得罵A學生？林智群：叫大家怎麼教小孩

中聯油脂致癌油風波持續延燒，國民黨近日將砲火集中在購買原料粗油的台糖，不滿其早已驗出苯駢芘超標卻未向主管機關通報；反觀生產問題油品的中聯油脂及下游業者，卻鮮少成為藍營攻擊焦點，引發外界質疑。對此，律師林智群則以「學生作弊」為比喻，狠酸國民黨與台中市長盧秀燕的做法，貼文曝光後迅速掀起網友熱議。台糖日前遭爆出早在5月就發現向中聯油脂採購的「原料粗油」驗出致癌物苯駢芘超標，卻未向主管機關通報。事後，台糖及衛福部均強調，當時採購的是供製程使用的原料粗油，並非直接供民眾食用的油品，且檢驗發現異常後已立即拒收退貨，依《食品安全衛生管理法》規定，台糖並非依法負有通報義務的對象。儘管如此，國民黨仍持續猛攻台糖及中央政府，質疑執政黨護航「綠友友」，甚至批評賴政府淪為「門神」。不過，真正生產問題油品的中聯油脂，以及後續使用相關原料的下游廠商，卻未見藍營同等力道追究，也讓不少民眾質疑國民黨的攻防重點是否失焦。針對藍營連日猛轟台糖，律師林智群在臉書發文，以校園作弊事件類比整起風波。他將中聯油脂比喻為「作弊的A學生」，台糖則是「看到作弊的B學生」，而台中市長盧秀燕則化身為「盧老師」。林智群寫道，「盧老師」不去處理真正作弊的A學生，反而把目擊作弊的B學生叫來責罵，質問：「你看到A作弊，為什麼不講？你比A壞多了！」甚至還在全班面前宣布，以後B才是作弊學生。當其他同學質疑，為何不罵作弊的A學生時，「盧老師」卻將矛頭轉向校長，宣稱「學校發生作弊，就是校長的責任，我們罵校長就好了」。文末，林智群更意有所指地表示，聽說A學生家裡經常送禮給老師，可能因此老師才始終捨不得責罵A，暗酸中聯油脂及福壽相關人士曾有政治獻金流向國民黨，因此藍營才刻意避談真正的責任歸屬，最後他更吐槽：「叫大家怎麼教小孩？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛湧入留言區狠酸「盧老師連學生午餐的廚餘都亂倒，倒成廚餘海了」、「比喻非常非常的恰當，跟現實實況一樣」、「盧老師教8年，連1條捷運也解不出來」、「然後隔壁的蔣老師高喊：我受不了啦！我們要求校長下台！」、「這些壞榜樣們…在螢光幕前做了最差勁的示範」。