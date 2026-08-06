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密爾瓦基釀酒人今（6）日面對匹茲堡海盜，痛擊對手國聯賽揚獎王牌史金恩茲（Paul Skenes），終場以4：2收下勝利，成為本季全大聯盟首支拿到71勝的超級強權，加上洛杉磯道奇苦吞6連敗，釀酒人持續拉開領先勝差，他們本季團隊薪資僅1.43億美元，排名第19，甚至不到道奇的一半，如今上演「1.43億奇蹟」。釀酒人本季在當家王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）持續高壓好投率領下，搭配自家養成的打線，自開季就一路在國聯中區領先，戰績在全國聯緊咬道奇，前日更率先拿到70勝超越，暫居全聯盟第一。釀酒人今年團隊薪資僅1.43億美元，全大聯盟排名僅第19，反觀道奇高達3.12億美元，排名高居第3，結果釀酒人反倒成為全聯盟第一支拿到71勝球隊，成為小市場球隊模範。本場他們面對海盜王牌史金恩茲挑戰，四局下打線率先發難，先選到2保送攻佔得點圈，葉力奇（Christian Yelich）敲出長打首開得分紀錄，前大聯盟探花沃恩（Andrew Vaughn）又一棒打進2分。六局下，康崔拉斯又扛出陽春砲，拉開領先分差，海盜則僅在七局上靠羅德里奎茲（Endy Rodríguez）2分砲回擊，終場釀酒人4：2取勝。史金恩茲本場先發五局丟掉3分、雖然投出6次三振但也出現4保送，被釀酒人打出本季第10敗，反觀釀酒人先發左投哈里森（Kyle Harrison）同樣先發五局無失分，還送出10次三振，豪取本季第9勝，防禦率下修至3以下，成為米肖羅斯基以外、最穩定的2號先發。