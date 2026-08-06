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▲《週刊少年Jump》神話告終？發行量「跌破100萬本」紙本雜誌迎危機（圖／截自人民網）

日本漫畫界過去的傳奇《週刊少年Jump》，正迎來一場時代轉折！集英社旗下漫畫雜誌《週刊少年Jump》最新印刷發行量顯示，今年4月至6月平均僅98.5萬本，是自2008年開始公布統計數據以來，首度跌破100萬本大關，也代表日本國內已沒有任何紙本雜誌，能維持百萬本以上的發行量，象徵一個輝煌時代正式畫下句點。根據日媒《讀賣新聞》報導，《週刊少年Jump》創刊於1968年，曾締造日本漫畫雜誌史上的輝煌紀錄。集英社表示，1994年12月，該刊因連載《七龍珠》、《灌籃高手》等超人氣作品，發行量一度衝上653萬本，寫下漫畫雜誌史上最高紀錄，堪稱無人能敵的黃金年代。然而，隨著網路普及、電子書與網路漫畫興起，紙本漫畫市場持續萎縮。《週刊少年Jump》2017年發行量跌破200萬本，如今更進一步降至百萬本以下，昔日「發行量600萬冊」的盛況，如今已徹底成為歷史。日本雜誌協會公布的最新數據指出，不僅《週刊少年Jump》面臨衰退，其他主要少年漫畫雜誌同樣持續下滑。講談社旗下《週刊少年Magazine》目前平均發行量僅剩28.1萬本，小學館《週刊少年Sunday》更降至12萬本，顯示整體少年漫畫雜誌市場正面臨全面性的收縮危機。熟悉少年漫畫市場的編輯齋藤宣彥感嘆表示：「《週刊少年Jump》發行量跌破100萬本，象徵一個時代的轉折！紙本漫畫雜誌市場縮小，不僅影響漫畫出版，也可能衝擊書店經營，進一步造成讀者接觸作品種類變少。」事實上，日本整體紙本雜誌市場也面臨長期低迷困境。根據出版科學研究所統計，2025年日本紙本雜誌預估銷售金額為3708億日圓，較去年減少10％，僅約1997年高峰時期1兆5644億日圓的4分之1以下，跌幅之大令人咋舌。除了漫畫雜誌外，日本其他知名週刊同樣難逃衰退命運。《週刊文春》目前發行量降至36.2萬本，女性向雜誌《女性Seven》則僅剩24.18萬本，顯示紙本出版業正面臨閱讀習慣改變所帶來的巨大挑戰，昔日紙本雜誌動輒百萬銷量的榮景，恐怕再也難以重現。