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台北市長蔣萬安日前宣布實施國中小學營養午餐免費政策，市議員林亮君關心廚餘問題，沒想到台北市教育局長湯志民脫口而出「廚餘處理，有一些剩食，是不是有一些弱勢單位可以交流」，讓林亮君當場傻眼「這聽起來有點不對」。台北市長蔣萬安今（6）日緊急滅火，稱「不會這樣做」；教育局也澄清，廚餘沒有規劃食用或提供給弱勢團體、社福機構。教育局說，學生已取餐或食用後的廚餘，「沒有規劃提供食用」，教育局也「沒有規劃將餐食提供弱勢團體、社福機構」。針對廚餘處理，教育局已於7月31日函文各級學校處理指引，亦規劃於開學前辦理相關說明會，開學後將透過多元模式減少廚餘產生。林亮君昨在北市議會質詢時指出，學校營養午餐廚餘每天平均有4到5噸，接下來北市提供免費午餐，家長跟學校老師擔心免費提供，大家會不惜食，要如何因應？湯志民回應，教育局針對廚餘有擬訂相關計畫，希望學校有對策讓廚餘減少，包括做得好吃廚餘一定比較少，還有營養教育以及惜食。湯志民續道，對於廚餘，有些剩食是不是有一些相關弱勢單位，可以來做一些交流，之前有問過食物銀行，但那個要先提供不太一樣。這番話讓林亮君直呼，「挖，這個聽起來不太對！」食物銀行是尚未料理前，現在剩下的是廚餘要拿去給弱勢團體、食物銀行？這非常不對。蔣萬安今早到台北市災害應變中心主持白海豚颱風整備會議，針對是否營養午餐的剩食跟廚餘要給食物銀行？蔣萬安則表示不會這樣做。