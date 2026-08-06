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鬼鬼吳映潔近來積極經營小紅書，並開始透過直播與粉絲交流，近日被問到是否有意參加中國熱門女星競演節目《乘風破浪的姐姐》（現名《乘風》），她首度鬆口表示，自己其實早已收到節目邀約，也非常渴望登上舞台唱跳，卻因部分未公開的原因無法參加，更急忙強調：「不是我拒絕它，是我去不了！」直播過程中，有粉絲留言敲碗鬼鬼參加《浪姐》，讓她忍不住正面回應：「其實我真的很想去《浪姐》，但是因為真的是一些、有些原因我去不了。」擔心外界誤會是她主動推掉邀請，鬼鬼還特別加重語氣澄清：「不是我拒絕它，是我去不了！你們聽懂了嗎？我真的很想唱歌跳舞。」《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以來，至少已有24名台灣藝人參賽，包括楊丞琳、王心凌、陳嘉樺、徐懷鈺、謝金燕及侯佩岑等人，其中王心凌、陳嘉樺先後奪冠；今年曾沛慈更拿下《乘風2026》年度總冠軍，成為第3位奪冠的台灣女星。另有A-Lin、賈靜雯、陳意涵及徐懷鈺參戰。後續謝金燕、郭碧婷、郭書瑤、楊謹華、侯佩岑及陳德容等人，也都曾登上節目舞台。