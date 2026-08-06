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中聯致癌油案延燒，外界質疑是誰在7月4日決議放行含油量20％以下問題油產品，食藥署昨公開會議紀錄，其中行政院食安辦公室主任許輔發言建議，要求第二層產品要求業者自主檢驗，而藍營也質疑，政院早知道20%問題油不用下架？對此，行政院秘書長張惇涵今（6）日回應，20%的決定是依據專家會議討論，食安辦出席是本於工作權責，大家也不要忽略，會議紀錄有提到中聯不符合規範，是不能復工的。張惇涵上午赴立法院研商「中華民國115年度中央政府總預算案」，媒體詢問，有藍委質疑，看完食藥署會議紀錄後，質疑許輔是「引導式發言」，因而導致專家意見遭忽視，讓政府淪為替特定標準背書？且認為政院早知道20%問題油不用下架？對此，張惇涵表示，這件事情大家回想到6月30日中聯通報之後，7月1日衛福部就與台中市政府進行稽查，一開始第一層下架的原因，是因為2017年有一個問題食用油品下架的分階層相關原則，要擴大下架就必須經過專家會議就既有的規範進行討論，所以7月4日食藥署召開了專家會議，會議也做成結論，以20%的原則進行下架。張惇涵提到，部長石崇良7月7日基於對於消費者辨識的問題、第一線執法人員辨識不易的問題，進一步宣布了全面下架，到了7月9日行政院的院會，中聯問題油已經不只有單一批號了，所以行政院在7月9日宣布全面預防性下架。張惇涵強調，20%的決定是依據專家會議的討論，食安辦出席是本於他們工作的權責，會議紀錄也寫得一清二楚，大家也不要忽略會議紀錄裡面也有提到，中聯不符合規範，是不能復工的。