國立故宮博物院「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔來了！故宮表示，將試辦預約制今（6）日起可於線上售票網站購買8月8日父親節開展至9月13日參觀券，包括北院第一展覽館入場券、並預約龍藏經特展參觀時段，希望提升觀展品質，減少排隊等候入場時間。本文整理8折門票票價優惠、搶票規則一次看。
故宮《龍藏經》今起購票預約！特展第二檔8折門票優惠、搶票規則
國立故宮博物院北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」爆紅，特展第二檔將於父親節8月8日至11月8日登場，為提升觀展品質，減少排隊等候入場時間，故宮表示，將試辦預約制，自8月6日上午9時起，民眾可於線上售票網站購買並預約8月8日至9月13日之參觀券，內容包含北院第一展覽館入場券，以及預約龍藏經特展參觀時段。
故宮說明，感謝大眾對《龍藏經》特展的熱烈喜愛，「8月8日至9月13日期間將每日開館，開放時間延長至晚間7時，下午4時30分後購票入館門票更可享八折優惠」，惟103及104陳列室並將禁止拍照攝影，以維持參觀動線與展場秩序。
建議民眾想參觀《龍藏經》特展第二檔，可先至故宮線上售票網站預約，一次完成購買門票、預約特展參觀時段，並依照預約時段到館排隊入場。故宮也會視現場人潮狀況，發放候補時段卡。
故宮《龍藏經》特展第二檔！線上預約、8折門票優惠、搶票規則
◾️8月6日（四）上午9:00起，可至線上售票網站一次完成：
1、購買北院第一展覽館門票
2、預約《龍藏經》特展參觀時段
3、現場候補時段卡，發放時間為每日9:10、13:10、16:50（候補時段卡數量有限）
◾️8月8日至9月13日每日開館，延長開放至19:00
◾️16:30後入館享票券8折優惠
◾️第一展覽館103、104展廳禁止拍照及錄影
故宮博物院門票票價、票種一次看
普通參觀券280元
優惠參觀券120元
學生（本國籍）0元
未滿18歲（不分國籍）0元
65歲以上長者（本國籍）0元
榮譽志工0元
身心障礙者（不分國籍）0元
身心障礙者陪同者（不分國籍）0元
預約故宮《龍藏經》參觀券使用說明
1、訂購成功後，使用Google／Facebook帳號登入者，可於登入會員→我的訂單→查看可使用電子票證（QR Code）。
2、使用訪客購買，可在訪客訂單裡輸入Email提供的訂單編號及訂單查詢碼搜尋訂單。
3、請持電子票證（QR Code），於院方指定入口掃描入館參觀。
注意事項
1、系統無提供修改訂單功能，如欲變更人數、更改預約日期，請退票後重新預定。
2、若有其他票種購買需求，依故宮官網公告為準，並於現場出示相關證件購買。
3、如遇不可抗力之因素（包含但不限於颱風、地震、豪雨等天災），考量民眾安全，主辦單位得辦理延期或取消活動，並提前公告及聯繫，有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利。
4、開放時間與免費參觀日，請依故宮官網公告為主，更多資訊請參閱：國立故宮博物院。
退改規則
1、線上購買之未使用之完整票券，僅能於線上退訂，不收手續費。
2、門票一經使用恕不退票。
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國立故宮博物院北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」爆紅，特展第二檔將於父親節8月8日至11月8日登場，為提升觀展品質，減少排隊等候入場時間，故宮表示，將試辦預約制，自8月6日上午9時起，民眾可於線上售票網站購買並預約8月8日至9月13日之參觀券，內容包含北院第一展覽館入場券，以及預約龍藏經特展參觀時段。
建議民眾想參觀《龍藏經》特展第二檔，可先至故宮線上售票網站預約，一次完成購買門票、預約特展參觀時段，並依照預約時段到館排隊入場。故宮也會視現場人潮狀況，發放候補時段卡。
◾️8月6日（四）上午9:00起，可至線上售票網站一次完成：
1、購買北院第一展覽館門票
2、預約《龍藏經》特展參觀時段
3、現場候補時段卡，發放時間為每日9:10、13:10、16:50（候補時段卡數量有限）
◾️8月8日至9月13日每日開館，延長開放至19:00
◾️16:30後入館享票券8折優惠
◾️第一展覽館103、104展廳禁止拍照及錄影
故宮博物院門票票價、票種一次看
普通參觀券280元
優惠參觀券120元
學生（本國籍）0元
未滿18歲（不分國籍）0元
65歲以上長者（本國籍）0元
榮譽志工0元
身心障礙者（不分國籍）0元
身心障礙者陪同者（不分國籍）0元
預約故宮《龍藏經》參觀券使用說明
2、使用訪客購買，可在訪客訂單裡輸入Email提供的訂單編號及訂單查詢碼搜尋訂單。
3、請持電子票證（QR Code），於院方指定入口掃描入館參觀。
注意事項
2、若有其他票種購買需求，依故宮官網公告為準，並於現場出示相關證件購買。
3、如遇不可抗力之因素（包含但不限於颱風、地震、豪雨等天災），考量民眾安全，主辦單位得辦理延期或取消活動，並提前公告及聯繫，有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利。
4、開放時間與免費參觀日，請依故宮官網公告為主，更多資訊請參閱：國立故宮博物院。
退改規則
2、門票一經使用恕不退票。