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MOD下載突破5億次 玩家上傳1.3萬款內容

澤夫洛死亡1230萬次 羅蘭860萬次排名第二

▲提夫林領袖澤夫洛累計死亡1231萬次，成為《柏德之門3》中死亡次數最高的劇情NPC。（圖／翻攝自《柏德之門3》）

有人拿石頭丟兩次 普通小刀也能上戰場

▲《柏德之門3》公開玩家武器使用紀錄，「洛山達之血」累計使用超過6.7億次，也有人拿石頭與普通小刀投入戰鬥。（圖／翻攝自《柏德之門3》）

▲《柏德之門3》共有9008名玩家使用9：16直式畫面遊玩，另有114人選擇1：1比例。（圖／翻攝自《柏德之門3》）

▲官方整理玩家的特殊遊玩習慣，有人單次冒險手動存檔超過560次，另有玩家囤積超過4000份營地補給。（圖／翻攝自《柏德之門3》）

《柏德之門3》迎接上市三週年，開發商 Larian Studios 公開最新玩家趣味數據，除了遊戲 MOD 累計下載次數突破5億次，劇情 NPC「澤夫洛」更在玩家冒險過程中死亡多達1230萬次，成為遊戲內死亡次數最高的劇情角色。官方還發現，有玩家拿石頭、普通小刀加入戰鬥，甚至有超過9000人使用9：16直式螢幕遊玩。以《龍與地下城》世界觀為背景的角色扮演遊戲《柏德之門3》，於2023年8月3日正式上市，玩家能自由選擇職業、種族及隊伍成員，並透過對話、探索與戰鬥影響劇情發展。隨著遊戲上市滿三週年，Larian Studios 公開一系列玩家累積數據。截至目前為止，《柏德之門3》的 MOD 下載次數已突破5億次，玩家上傳的 MOD 數量也累計達到1.3萬款，顯示遊戲推出多年後，仍有大量玩家持續製作角色外觀、玩法及功能相關內容。在劇情 NPC 的死亡數據中，提夫林領袖「澤夫洛」成為最常在玩家冒險中陣亡的角色，累計死亡次數高達1230萬次；法師學徒「羅蘭」則以860萬次排名第二。由於《柏德之門3》的劇情發展會受到玩家選擇、戰鬥結果及任務進度影響，同一名角色可能在不同路線中迎來完全不同的命運。官方公開的死亡數據，也再次呈現玩家在遊戲世界中做出的各種選擇。官方同時公布「Blood of Lathander」與「Blood Money」等熱門武器的使用次數，不過玩家使用的另類裝備更加引人注意。數據顯示，曾有玩家在育嬰室「Crèche」區域，拿起名為「Nut-Buster」、外觀看起來幾乎就是一顆石頭的物品作為武器，而且還連續丟了兩次；也有人選擇拿普通小刀「Poo-Scraper」投入戰鬥，展現《柏德之門3》高度自由的互動玩法。除了 MOD、NPC死亡及武器使用紀錄外，官方也整理玩家獲得的金幣數量等數據。更特別的是，共有9008名玩家使用9：16比例的直式螢幕遊玩《柏德之門3》，成為本次三週年統計中另一項令人意外的紀錄。