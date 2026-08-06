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▲全家父親節優惠，APP「隨買跨店取」推出單品美式2杯88元、單品拿鐵3杯188元。（圖／全家提供）

烤物系列推出「巨厚重大雞排」，270克的超厚實份量，每一口都能吃到紮實口感及鮮美肉汁，口口都能帶來厚實滿足。即日起至8月18日，新品優惠89元（原價99元）。



此外，與家人同享更別錯過高人氣的「SOHOT炎選炸物桶」， 指定品項任選8支只要320元(原味炸棒腿、原味雞腿排、 辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排)， 無論是棒腿派或腿排黨一桶盡享滿足，平均單塊只要40元。



▲迎父親節，全家270克巨厚重大雞排新登場，新品特價89元。（圖／全家提供） OK超商冰棒買一送一！父親節優惠



OK超商「爸氣開喝」優惠活動，即日起至8月9日前光泉一日快充綜合水果飲及高C檸檬飲450ml享第2件5折優惠，原價每件49元。



同步推出多款人氣冰品優惠，8月9日前「灣A冰工所×茶匠系列」指定冰棒祭出任選買1送1優惠，包括綠豆鑽包種茶冰棒80g及黑金奶凍仙草茶冰棒80g，每件原價40元，平均每支只要20元。



同時，曠世奇派指定雪糕同步祭出任選第2件5折優惠，包括巧克力大雪糕90g、卡布奇諾大雪糕88g、草莓大雪糕90g及提拉米蘇雪糕90g，每件原價49元。



▲OKmart父親節優惠，光泉「一日快充」第2件5折。（圖／業者提供） ▲父親節週末限定！OK超商人氣冰品買一送一。（圖／OK超商提供）



父親節倒數！迎接爸爸們的專屬節日，全家超霸氣優惠，APP「隨買跨店取」推出單品美式2杯88元、單品拿鐵3杯188元，難得祭出少杯數寄杯組合，適合輕度咖啡族入手；重度咖啡控則可選擇特濃美式27杯或特濃拿鐵22杯888元的寄杯方案。此外，全家也同步推出新品270公克「巨厚重大雞排」，每份只要89元，讓民眾省荷包也能大口吃肉。◾大杯特濃美式27杯888元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵22杯888元，6.3折（原價65元、特價40元）◾特大杯厚奶拿鐵16杯888元，6.6折（原價85元、特價56元）◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）◾中杯單品拿鐵3杯188元，7折（原價90元、特價63元）◾大杯單品美式3杯188元，6.3折（原價100元、特價63元）◾大杯單品拿鐵4杯288元，6.6折（原價110元、特價72元）◾Let's Tea 65元果茶系列7杯288元，6.4折（原價65元、特價41元）◾酷繽沙(黑炫牛奶/黑炫咖啡)7杯288元，6.4折（原價65元、特價41元）◾酷繽球(四季檸檬/巨峰葡萄)8杯288元，6.6折（原價55元、特價36元）◾冰塊杯10杯88元，5.9折（原價15元、特價9元）◾霜淇淋10支288元，5.9折（原價49元、特價29元）全家SOHOT炎選炸